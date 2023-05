Zmatek, protože Persona 5 se v některých regionech vrací do kolekce PS Plus

Aktualizovat: Podle toho, co můžeme vidět, Persona 5 je nyní zpět v kolekci PlayStation Plus také v Severní Americe. V Evropě tomu však zatím nic nenasvědčuje.

Původní příběh: Persona 5 – toto je základní hra, nezaměňovat s Persona 5 Royal – zdá se, že si našla cestu zpět do hry. Skupina PS Plus…ale pouze v konkrétních regionech v době psaní tohoto článku. Z toho, co můžeme říct (a jak jsme spatřili Resetovat), RPG je zpět v brzy dokončené sbírce v Brazílii a dalších jihoamerických zemích, což nás nutí přemýšlet, zda bude brzy přeneseno jinam.

Persona 5 byla podivně odstraněna z kolekce PS Plus v květnu minulého roku a nikdy jsme nezjistili proč. Spekulovalo se, že Atlus vytáhl titul ještě před vydáním Persona 5 Royal na PS5 a dalších platformách. Pokud by to byla pravda, vedlo by to k překvapivému návratu Persony 5 for Every Stranger.

A jen pro připomenutí, kolekce PS Plus již od 9. května nebude existovat. Nezapomeňte si její hry přidat do knihovny, než budou pryč!