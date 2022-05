Nástroj Elden Ring vám pomůže vybrat nejlepší vybavení pro Magic Builds

Snímek obrazovky : FromSoftware

Nová hra vytvořená hráčem elden prsten kalkulačka vám umožní Učte se snadno Kterou pečeť nebo seslání byste měli použít pro sesílání magie, což vám poskytne dokonalý spouštěč pro kouzla a čarodějnictví zjednodušením jednoho z nejnáročnějších aritmetických problémů hry.

zatímco někdy elden prstenJeho zmatky přidávají na zážitku, například pokud jde o dešifrování obskurních tradic hry, jindy může proměnit oblečení vaší postavy v děsivý proces cyklistiky a porovnávání trochu jiných čísel. Pro Tarnished pomocí magie to platí dvojnásob, protože výběr vhodné pečeti nebo hůlky závisí nejen na vašich statistikách, ale také na škole čar a kouzel, kterou používáte.

Vezměte si například mě. Věděl jsem, že většinou chci používat kouzla elden prstenkterý funguje jako zázraky v Zlí duchové A tak to začalo jako prorok své základní moci ve vyznání víry. Hra mě zaplavila všemi magickými kouzly a pečetěmi, které jsem potřeboval seslat, ale moje štěstí mě rychle pohřbilo pod horou nerozhodnosti. Nebyl jsem si úplně jistý, že dělám ten nejlepší stimulátor pro svou postavu. A jak se ukázalo, nebyl jsem.

Nejlepší je použít mé stávající sestavení a to, co říká nástroj Jerp. Snímek obrazovky : Gerp / Kotaku

použitím elden prsten Porovnání odlévacích nástrojůweb vyvinutý společností Twitch Streamer ponožkaByli jste schopni porovnat každou pečeť ve hře, aniž byste museli utrácet prostředky na jejich posílení na stejné úrovni. Po zadání svých statistik jsem usoudil, že bych mohl obecně vymáčknout více poškození z víry založeného Tarnished použitím Erdtree Seal, spíše než Godslayer pečeti, což je můj oblíbený katalyzátor v mnoha elden prsten hraním.

Věci začaly být zajímavé, když jsem nastavil kalkulačku na výpočet Lightning Spear, mého hlavního kouzla (ano, jsem obyčejná svině). Vzhledem k tomu, že Lightning Spear je kouzlo Dračího kultu – něco, co bych se sám naučil, kdybych věnoval více pozornosti textu s magickou příchutí – vyvíjí se lépe s Gravel Stone Seal. Neztratil jsem mnoho poškození, když uvážím všechny věci, ale znát tyto detaily předem by některé souboje trochu usnadnilo.

Samozřejmě chytřejší elden prsten Hráči mohou tuto práci pravděpodobně provádět pouze sami pomocí her a komunitních wiki Fixralife. Ale pokud jste horká hlava jako já, podívejte se na Jerpův nástroj. O to víc mě vzrušilo vrátit se do hry a vyzkoušet nové magické výtvory.