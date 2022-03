Nová studie zjistila, že Covid může způsobit změny v mozku

„Připadá mi to překvapivé, pokud jde o to, jak moc se to ztrácí a jak je to zobecněné,“ řekl Dr. Spodich, který studoval neurologické účinky Covidu. „Nečekala jsem, že uvidím tak velkou procentuální změnu,“ dodala.

Účinky mohou být zvláště patrné, protože studie většinou zahrnovala lidi – jako většinu pacientů s Covidem v obecné populaci – kteří byli pouze mírně postiženi počáteční infekcí Covid a kteří neonemocněli natolik, aby potřebovali nemocniční léčbu.

Hlavní autor studie, Gwenel Dowd, profesor na Oddělení klinických neurověd Oxfordské univerzity, uvedl, že ačkoli počet 15 hospitalizovaných pacientů ve studii byl příliš malý na to, aby poskytl přesvědčivá data, výsledky naznačují, že jejich mozková atrofie je horší. mírně postižených pacientů.

Lidé, kteří měli Covid, také vykázali větší pokles než neinfikovaní lidé v kognitivním testu týkajícím se pozornosti a schopností při provádění složitého úkolu. Ale externí odborníci a Dr. Daoud poznamenali, že kognitivní testování bylo základní, takže studie je velmi omezená v tom, co může říci o tom, zda ztráta šedé hmoty a poškození tkáně, které pacienti s Covidem zažili, ovlivnilo jejich kognitivní schopnosti.

Dr Benedict Michael, docent neurozánětu na univerzitě v Liverpoolu, který provádí výzkum neuropsychologických účinků Covidu, nebyl do studie zapojen. „Nevíme, že to ve skutečnosti něco znamená pro kvalitu života nebo funkci pacienta.“