Nový virus infikoval desítky lidí v Číně, kde výzkumníci navrhli, že rejsci mohou být „přirozeným rezervoárem“ viru.

publikovat výzkum The New England Journal of Medicine minulý týden uvedl, že Langia hanniba byla nalezena u 35 lidí v čínských provinciích Henan a Shandong.

Vědci uvedli, že 26 z těchto lidí nemělo v těle kromě Langie žádné jiné patogeny a měli řadu příznaků, včetně nevolnosti, horečky, zvracení a kašle.

Z 25 zkoumaných druhů malých suchozemských zvířat [Langya] RNA byla většinou detekována u rejsků (71 z 262 [27%]), nález, který naznačuje, že rejsci mohou být přirozeným rezervoárem pro [Langya]Řekli výzkumníci.

Vědci se domnívají, že u lidí mohou být pouze „sporadické“ infekce.

„Mezi pacienty nedošlo k žádnému blízkému kontaktu nebo anamnéze společné expozice, což naznačuje, že infekce u člověka může být sporadická. Sledování kontaktu 9 pacientů s 15 členy rodiny v těsném kontaktu neprokázalo žádný blízký kontakt.“ [Langya] ale velikost vzorku byla příliš malá na to, aby bylo možné určit případ přenosu z člověka na člověka [Langya]Říkali.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), pouze dva představitelé viru Khanna vědí, že to způsobuje onemocnění u lidí, virus Hendra a virus Nipah.

„Infekce viry Hendra a Nipah mohou způsobit závažné onemocnění podobné chřipce s horečkou, bolestí svalů, bolestí hlavy a závratí. To může progredovat do akutní encefalitidy se zmateností, abnormálními reakcemi, záchvaty a kómatem; mohou být přítomny i respirační příznaky,“ říká do CDC..

Protože byl virus poprvé detekován u lidí v roce 2018, bylo to znamení, že Langia není rychle nakažlivá, řekl François Balloux, ředitel institutu genetiky University College London.

Jiné viry hennibadu mohou infikovat lidi. Zejména virus Nipah vyvolává obavy, protože se přenáší mezi lidmi, ale je tak smrtelný, že nemá žádný „epidemický potenciál“. Zdá se, že LayV je mnohem méně smrtelný, ale pravděpodobně není snadno přenosný z člověka na člověka. Tweetoval.

„V tuto chvíli LayV vůbec nevypadá jako opakování Covid-19, ale jako další připomínka hrozící hrozby, kterou představuje mnoho patogenů cirkulujících v populacích divokých a domácích zvířat, která mají potenciál infikovat lidi,“ řekl. přidáno v samostatném tweetu.