Polární vír se po velkém zvratu „otočí zpět“ nad severní pól

Polární vír kroužící kolem severního pólu se otáčí špatným směrem poté, co náhlé oteplení v horních vrstvách atmosféry vyvolalo začátkem tohoto měsíce velký zvrat. Je to jeden z nejextrémnějších výkyvů počasí v nedávné paměti.

V minulosti docházelo k poruchám v polárním víru – rotující mase studeného vzduchu obíhající kolem severního pólu Způsobil extrémně chladné počasí a bouřky Přes velké části Spojených států.

Současná změna směru víru pravděpodobně nepovede k podobnému „velkému zmrazení“. Náhlý posun ale způsobil „rekordní nárůst ozónu“ nad Arktidou.

Polární vír je nejvýraznější během zimních měsíců a zasahuje do stratosféry – druhé vrstvy atmosféry – až asi 50 kilometrů nad povrchem. Vír se otáčí proti směru hodinových ručiček při rychlosti větru asi 155 mph (250 km/h), což je přibližně stejná rychlost jako u hurikánu kategorie 5. Spojené království Met Office . Podobný vír obklopuje během australské zimy také Antarktidu.

Polární víry se někdy dočasně obrátí. Tyto události mohou trvat dny, týdny nebo měsíce a jsou způsobeny náhlým stratosférickým oteplením (SSW), kdy teploty ve stratosféře stoupnou během dvou dnů až o 90 °F (50 °C). úřad setkal .

Změny v polárním víru ovlivňují jet stream, který může zase ovlivnit počasí na severní polokouli. (Obrazový kredit: graf NOAA Climate.gov)

Náhlé oteplení je způsobeno Planetární vlny „V atmosféře – tlakové vlny se tvoří, když vzduch stoupá do oblasti s různou hustotou a je tlačen dolů silou rotace Země. Tento proces narušuje nebo obrací vírové proudění.“

Současná reverzní událost v Arktidě začala 4. března, ale vítr se začal zpomalovat, což naznačuje, že se vír brzy vrátí do své normální dráhy. Informoval o tom server Spaceweather.com .

„Byl to obrovský převrat“ Amy Butlerová klimatolog z National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a autor knihy Nový blog Polar Vortex od NOAA , řekl Spaceweather.com. Dodala, že rychlost obráceného větru řadí událost do první šestky všech dob.

Narušení polárního víru by mohlo ovlivnit počasí ve Spojených státech, Stejně jako v roce 2019 když Obrovská studená fronta stažení Přes Středozápad . K těmto extrémním povětrnostním jevům dochází, když polární vír deformuje jet stream – proud vzduchu obklopující polární vír – a vystavuje nízké zeměpisné šířky velkým kapkám ledového arktického vzduchu.

Turbulence z tohoto měsíce nezměnily tvar tryskového proudu, takže se očekává, že vzorce počasí zůstanou z velké části nedotčeny, uvádí Spaceweather.com.

Změna teploty vzduchu v okolí Arktidy však pohltila velké množství… Ozón z nízkých zeměpisných šířek, což má za následek dočasný vzestup ozónu – opak ozónové díry. V současné době je kolem severního pólu více ozonu než v tuto dobu během kteréhokoli jiného zaznamenaného roku, uvádí Spaceweather.com. Tento nárůst ozónu však zmizí poté, co se polární vír vrátí do normálu

Butler na blogu polárního víru NOAA napsal, že současný obrat je letos druhým svého druhu, po menší události v lednu, která v některých státech způsobila krátké chladné počasí.

Historické záznamy ukazují, že události SSW s největší pravděpodobností nastanou během El Niño nebo La Niña, dvou kontrastních fází přirozeného cyklu planetárního oteplování a ochlazování. Během těchto fází se globální meteorologické systémy stávají méně stabilními a vytvářejí půdu pro častější nepříznivé události, napsal Butler na blogu NOAA.