Česká republika daruje jednotku intenzivní péče státu Adewunmi Ogun | The Guardian Nigeria News

Atunluse z České republiky a Owu-Ijebu a Otunba Femi Adewunmi spolupracovaly na darování plnohodnotné jednotky intenzivní péče (JIP) Všeobecné nemocnici Ijebu-Ife v Ogunu.

Dar byl poskytnut v rámci oficiálního předání a uvedení do provozu 12lůžkového zdravotnického zařízení ve státě v hodnotě přes 200 milionů N.

Zařízení JIP zahrnuje mimo jiné novorozenecké inkubátory pro kojence, jejich prezenční, pohotovostní a operační sál, izolační centrum pro dospělé a děti, monitorovací jednotku, sterilizační místnost, porodnici, dětskou a neodkladnou péči.

Velvyslanec České republiky v Nigérii uvedl, že dar je součástí závazku jeho země pomoci Nigerijcům v přístupu ke kvalitní zdravotní péči.

„Tato speciální akce, která daruje vybavení JIP, pomáhá nejen nigerijské vládě v boji proti epidemii COVID-19, ale také při léčbě dalších zdravotních problémů. Projekt byl výsledkem diskuzí mezi Českou republikou a Nigérií – co Nigérie nejvíce potřebuje, co zde není a co může Česká republika nabídnout.

Velvyslanec řekl, že Česká republika poskytla podobné dary dvěma dalším státům v zemi v ceně 2 1,2 milionu.

Adounmi, kterého na akci zastupovala jeho sestra Demitop Jemirikbe, ve vlastních komentářích uvedl, že rozhodnutí spolupracovat s Českou republikou na poskytování JIP bylo učiněno z důvodu její touhy poskytovat zdravotní péči venkovským lidem. společenství.

Když většina zdravotnických zařízení ve venkovských oblastech státu nemá specializované vybavení pro léčbu pacientů, kteří potřebují intenzivní péči, pacienti se stěhují do městských komunit nebo hlavního města státu, aby získali péči, kterou potřebují.