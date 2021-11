Šéf Xboxu Phil Spencer je skeptický k „vykořisťovatelskému“ NFTS

obrázek : otevřené moře

NFT, známé jako Anormous Fucking, zakořenily všude tam, kde jedna osoba cítí rychlovku a druhá je natolik hloupá, aby se k nim přidala. Což v roce 2021 bohužel hodně míst! Je tedy trochu uklidňující, i když jen dočasně, vidět šéfa Xboxu Phila Spencera veřejně mluvit o tom, jak se o ně bojí.

v rozhovoru S Axios„Dnes řeknu o NFT, že si myslím, že probíhá spousta spekulací a experimentů, a některé kreativní věci, které dnes vidím, se zdají spíše vykořisťující než zábavné,“ říká Spencer, který je 100% že jo.

NFT jsou o vrážení klínu mezi hlupáky a peníze a o ničem jiném. Všechno, co tvrdí, že dělají pro umění, mohou ve skutečnosti udělat tím, že zaplatí umělcům, aby z vás udělali skutečné umění. Všechno, co tvrdí, že dělají pro videohry To už umí videohrya nepochopí, jak se hry vyrábějí a podporují.

Protože jim však jde především o vydělávání peněz z ničeho, od velkých vydavatelů videoher sem skočila skličující skupina. Od Segy po EA, od Ubisoftu po Capcom po Epic, stále více společností zkoumá nebo jednoduše vydává NFT ve spěchu, aby vydělaly nebo dva zisky z šílenství a námitek ze strany Zatracení fanoušci a kolegové z oboru.

Ve skutečnosti jednou z mála společností, která vyjádřila svůj odpor k NFT, je Valve, která zakázala prodej jakýchkoli her využívajících tuto technologii na Steamu (S některými velmi vtipnými výsledky). Takže šéf Xboxu, a tedy i šéf Xbox Game Pass, který způsobil revoluci v tomto odvětví, říká, že letošní listopad 2021 je rozhodně povzbudivý.

Samozřejmě, že neodsoudí všechno a nechává otevřené dveře do nějaké legendární budoucnosti, kde nebudou ostražití. „Nemyslím si, že je potřeba, aby každá hra NFT byla vykořisťovatelská,“ říká, „myslím, že jsme tak trochu na cestě, o které lidé zjišťují.“

Ale jak to vypadá, s druhem her a zážitků, které se v současnosti snaží prodat obchodníci s NFT, to není věc, o které si Spencer myslí, že by měla být dostupná na Xboxu. „Dokážu pochopit, že brzy uvidíte spoustu věcí, které pravděpodobně nejsou věci, které chcete ve svém obchodě,“ říká. „Myslím, že cokoli, co jsme viděli v našem obchodě a řekli, že je vykořisťovatelské, by bylo něco, na co bychom, víte, podnikli kroky. Takový obsah nechceme.“

Můžete si přečíst celý rozhovor Spencera s ex Solja Boy sleva a současný reportér videoher Stephen Totilo Tady.