Nový dětský sci-fi film „Maika“ znovu představuje postavu tak milovanou, že někteří Vietnamci pojmenovali své děti po ní

„Maika: Dívka z jiné galaxie“ se zapsal do historie jako první vietnamský sci-fi celovečerní film pro děti.

Sci-fi film, který napsal a režíroval Ham Tran a sleduje 8letého Hong . výlet Přes vesmír a život. Příběh začíná smrtí Hongovy matky na nemoc a ztrátou jeho nejlepšího přítele kvůli náhlému pohybu. Uprostřed své osamělosti se Hong setkává s mimozemskou Maikou, jejíž život se střetne s meteorickým rojem. S příchodem Micaha, manžela Jejich dobrodružství začíná Společně porazí tyrany, unikají podnikatelům a pronajímatelům leteckých společností, porazí padouchy kimchi a nakonec najdou Miku cestu domů.

TJeho zkušenost s bojem se ztrátou a s využitím příležitosti k uzdravení není Tranovi cizí, protože film je jeho prvním filmem po smrti jeho matky. Tato zkušenost je převedena do filmu, kde Maika začíná Hongův vlastní léčebný proces.

Pokud jde o vietnamské filmy pro děti, Tran vysvětluje: „Vietnamské dětské filmy nejsou populární, protože showrunneri se dosud zaměřovali pouze na skupiny diváků ve věku od dospívání do konce dvacátých let. Ještě neobjevili sílu dětí. při přesvědčování svých rodičů nebo sourozenců, aby je vzali do kina.“

Inspirován oblíbeným československým televizním pořadem z roku 1978, který byl populární ve Vietnamu, Tran prozrazuje: „Původní Maika je televizní seriál, který byl produkován v České republice v roce 1978, ale poté si na konci 80. a začátku 90. let našel ve Vietnamu velké příznivce. .“ Děti se zbláznily….Rodiče svým dětem říkali Micah!“

Přetvořením Maiky ve svém filmu Tran řekl: „Chtěli jsme udělat Maiku ve Vietnamu, abychom ji představili nové generaci dětí ve Vietnamu.“

Producentka Jenny Trang Lo v duchu tohoto sentimentu řekla: „Stejně jako ve Spojených státech se marketéři dlouho zaměřovali na starší generaci tím, že přiváděli zpět naše dětské hrdiny. BHD, náš vietnamský koprodukční dům, se také domníval, že „Maika“ byla titul IP je dostatečně silný, aby zajistil přetvoření představ dětí současného Vietnamu. V současné době ve Vietnamu nemáme dětské superhrdiny. „Maika je tu teď pro ně.“

Lee přemýšlel o vlivu ‚Maika‘ na děti a řekl: ‚Děti ve Vietnamu to jedí! Jedno z pětiletých dětí našich přátel je Vietnamka, ale nyní žije v Německu. Je na návštěvě Saigonu a navštívila Maiku dvakrát. Řekla své matce, že se nechce vrátit do Německa, protože Micah žije ve Vietnamu.“

V reakci na pozitivní zpětnou vazbu na film, Tran vyjádřil své potěšení. „Naše filmy zatím získaly pouze pozitivní recenze od kritiků ve Vietnamu a USA, právě jsme zjistili, že máme 90% hodnocení na Rotten Tomatoes!“ prohlašuje.

„Maika: The Girl From Another Galaxy“ má délku 105 minut a je v něm obsazeno výhradně vietnamské obsazení, včetně Phu Truong Lai, Diep Anh Chu, Tin Tin, Ngoc Tuong a Kim Nha. Mezi producenty patří Jenny Trang Lu, Doi Ho, Anderson Lu a Bao Nguyen.

V kinech mohou diváci film zhlédnout od 3. června.

Doporučený obrázek přes Well Go USA Entertainment

