Souboj Matta Fitzpatricka s bratrem v Ryder Cupu je pro rodiče „noční můra“.

Od doby, kdy zestárnul o čtyři roky, Matt Fitzpatrick nikdy nedojel do cíle v hlavní soutěži proti svému bratrovi Alexovi. Ti dva se minuli v juniorských soutěžích a z velké části hráli na různých profesionálních zájezdech.

Sourozenecká rivalita by se ale mohla o víkendu trochu rozostřit na Omega European Masters DP World Tour v idylickém prostředí golfového klubu Crans-sur-Sierre ve Švýcarsku.

S výsledkem 5 pod 65 v pátek ve druhém kole udržel Matt jeden úder proti Alexanderu Björkovi. Ale zatímco osminásobný vítěz DP World Tour a šampion US Open z roku 2022 stále bojuje o to, aby se dostal do evropského týmu Ryder Cupu, jeho bratr Alex zaostává jen o dvě rány a tvrdě stíhá.

To může způsobit spoustu stresu pro celou rodinu.

„Pro mého otce by to byla noční můra,“ vtipkoval Matt po turné.

Pro Alexe, který v pátek zastřílel 65 sekund v řadě a nyní je třetí s Francouzem Romainem Langaskim, je šance prosadit svého bratra jednou z těch, které si vychutnává.

„Je to můj bratr, ale také konkurent, takže se ho stále snažím porazit,“ řekl. „Dnes jsem trefil pět mínusů a žádný postup, takže to bylo trochu zklamání. To by bylo dobré. Teď jsem s ním hrál trochu golf na soutěžních akcích a byla by zábava ho hrát.“

Alex si i nadále udržuje svou formu poté, co v květnu získal titul European Challenge Tour. Produkt Wake Forest skončil druhý na nedávném ISPS Handa World Invitational v Severním Irsku a minulý týden získal T-14 na Czech Masters.

A zatímco Matt si myslí, že přímý scénář by mohl vytvořit velké motýly pro rodiče Susan a Russella, Alex se domnívá, že párování v posledním kole by mohlo být pro duo dobré.

„Možná budou naši rodiče šťastní, protože to bude znamenat méně chůze, protože mohou chodit jedno kolo místo dvou,“ řekl.

Matt je na pokraji výběru do evropského týmu pro nadcházející Ryder Cup, přestože v předchozích dvou zápasech nevyhrál 0-5-0.

Ale přidal do své hry určitou rychlost a ví, jak zvládnout tlak v největších momentech tohoto sportu. Devětadvacetiletý Angličan bude v této sestavě v dohledné době figurovat a jeho znalost hřiště nebude bolet – na italském Open 2022 Marco Simone skončil druhý poté, co prohrál play off s Robertem McIntyrem.

