Švýcarsko a Česká republika ukončují všechna cestovní omezení související s COVID

Seznam zemí, které zrušily všechna cestovní omezení související s novým koronavirem (COVID-19), stále roste. Nyní můžete do tohoto seznamu přidat Českou republiku – a brzy si budete moci přidat i Švýcarsko.

Zde se dozvíte, co pro cestovatele znamenají nedávná oznámení pro obě země.

Česká republika

Vláda ČR dne 9. dubna zrušila všechna cestovní omezení související s virem COVID-19. V důsledku toho již cestující nemusí při vstupu do České republiky vyplňovat příjezdový formulář nebo prokazovat očkování proti COVID-19 nebo prokazovat doklady o předchozí infekci.

„Jsme velmi spokojeni se všemi zrušenými cestovními omezeními, která jsou zcela v souladu s nedávno obnovenými přímými lety na Deltě mezi New York City a Prahou plánovanými na letní sezónu,“ řekla Michaela Claudino, ředitelka Czech Tourism USA a Kanada. TravelAwaits v současné situaci.

Pokud se chystáte vycestovat do České republiky, jistě vás také potěší, že již neplatí cestovní omezení týkající se pohybu, zákaz vycházení a také žádná omezení omezující velikost srazů. Podle českého ministerstva vnitra.

Pro vstup do restaurací, barů, kaváren, sportovních a kulturních akcí nebo dokonce do hudebních, tanečních, herních a diskotékových klubů již také není nutné předkládat doklad o očkování proti COVID-19 nebo doklad o uzdravení. Navíc v České republice již není nutné nosit roušku ani respirátor, s výjimkou pobytu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, MHD a taxi.

Švýcarsko

Cestovní omezení platná ve Švýcarsku budou zrušena od 2. Tvrdí to Státní sekretariát pro migraci v zemi. Do té doby však budou muset cestující pro vstup do země předložit doklad o očkování proti COVID-19 nebo doklad o uzdravení.

Požadavek na předložení dokladu o očkování nebo zotavení byl v únoru zrušen pro vstup do barů, restaurací a dalších vnitřních prostor, jako jsou sportovní zařízení, divadla nebo koncertní síně.

„Švýcarsko dělá rozhodující a důležitý krok k normálu,“ prohlásil tehdy Ignacio Cassis, který letos zastává rotující předsednictví Švýcarska. podle SwissInfo.

Poté byla ve Švýcarsku 1. dubna zrušena všechna další omezení související s pandemií, včetně požadavků na masky pro lidi používající veřejnou dopravu a povinné 5denní izolace pro každého, kdo byl pozitivně testován na COVID-19.

„Nemůžeme říci, že krize skončila, ale určitě můžeme říci, že akutní fáze krize skončila,“ řekl tehdy ministr vnitra Alain Berset. SwissInfo zprávy.

Vědět, než půjdete

Zatímco Česká republika a Švýcarsko opět naprosto vítají turisty, je třeba si všímat úrovně proočkovanosti proti COVID-19 a počtu případů.

Za prvé, 64 procent obyvatel České republiky je plně proočkovaných proti COVID-19, Podle Johns Hopkins University of Medicine,. Minulý týden vláda oznámila 16 510 nových případů COVID-19. Toto číslo je však výrazně nižší než týdenní rekord nových případů, 245 135, který byl hlášen v týdnu od 31. ledna do 6. února 2022.

S ohledem na to Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pohnul se Česká republika je na seznamu zemí Tier 3 s vysokou úrovní COVID-19.

Mezitím bylo podle údajů Johnse Hopkinse proti COVID-19 plně očkováno necelých 70 procent švýcarské populace. A zatímco Švýcarsko hlásilo za minulý týden 28 239 nových případů COVID-19, toto číslo také výrazně kleslo z 251 758 případů hlášených v týdnu od 24. do 30. ledna 2022, což je rekord země za jeden týden. případy.

Centrum pro kontrolu nemocí také přestěhoval Švýcarsko je na seznamu Tier 3 zemí s vysokou úrovní COVID-19.

Pokud plánujete výlet nebo se prostě chcete dozvědět více, určitě si přečtěte veškerý náš obsah pro Švýcarsko a Českou republiku, včetně: