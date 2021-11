Wales: Gareth Bale a Aaron Ramsey v kádru Běloruska a Belgie pro kvalifikaci na mistrovství světa | fotbalové zprávy

Trenér Walesu Robert Page trvá na tom, že Gareth Bale je „nadšený, že půjde“ před jeho 100. mezinárodním zápasem proti Bělorusku v kvalifikaci mistrovství světa příští týden.

Útočník Realu Madrid Bale nehrál od 8. září poté, co utrpěl to, co Page popsal jako “velké natržení stehenní šlachy”.

Ale trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti řekl, že Bale by mohl hrát v sobotním zápase La Ligy s Rayo Vallecano a Big jmenoval svého 32letého kapitána na seznamu 28 hráčů Walesu s dvojzápasem tento měsíc.

Bale bude druhým velšským hráčem, který dosáhne 100 zápasů po týmovém kolegovi Chrisi Gunterovi, kterému se to povedlo v březnu.

„Gareth je na dobrém místě,” řekl Page. „Je to přesně tam, kde jsme si my a lékařský tým mysleli, že by měl být.” “Mluvil jsem s ním v sobotu a je nadšený, že jede. Je zpátky na trávě a dělá vše pro to, aby byl stoprocentně fit.”

“Zatím není v plném tréninku, ale máme ještě týden a tam, kde chceme, aby byl.”

Bale byl na seznamu gólů proti Levante, než 5. září vstřelil hattrick ve Walesu v kvalifikaci na mistrovství světa 3:2 proti Bělorusku.

Ale jeho posledním zápasem byla remíza Walesu 0:0 s Estonskem před téměř dvěma měsíci a Real Madrid chtěl zvládnout své uzdravení.

“Pokud bychom se museli držet plánu, který chtějí uvést do praxe, byli bychom připraveni to udělat, protože chceme, aby byl Gareth součástí týmu,” řekl Page.

“Má dobrý vztah s režisérem a tamním lékařským týmem a my také. Rozhovory musí proběhnout a je to o vzájemné důvěře.”

Na otázku, zda by Real zabránil Baleovi vstoupit do Walesu, Page odpověděl: “Pokud je prohlášen za způsobilého, nechápu, proč by to neudělali. Velmi mě podporovali.”

„Pokud by se vyskytly nějaké problémy, myslím, že by to pocházelo od Garetha, který se příliš natlačil a dostal mírný zásah.

“Ale má příliš mnoho zkušeností na to, aby něco takového dokázal. Nemyslím si, že to, že Gareth nehraje, bude mít vliv na můj výběr týmu proti Bělorusku.”

“Je to slušný hráč a ve skutečnosti se o sebe nestará dobře. Vím, že to není jako hrát hry, ale když se do týmu vrátí někdo jako Gareth Bale, uvažuje se o tom, že začne zápasy.”

Wales může potřebovat čtyři body z posledních dvou zápasů kvalifikace, aby skončil druhý ve skupině E a zajistil si místo na mistrovství světa.

Draci jsou téměř jistí, že si díky úspěchu v Lize národů zajistí postup do play off a Page je přesvědčen, že záložník Juventusu Aaron Ramsey bude k dispozici.

Ramsey odehrál se svým týmem od začátku kvalifikace Walesu v Česku a Estonsku minulý měsíc pouhých šest minut a kvůli svalové únavě vynechá úterní zápas Juventus Champions League.

“Ve třiceti se učí hospodařit se svým tělem, nemůže dělat to, co ve svých necelých dvaceti,” řekl Page.

„Zjistil, že je tam trochu svalová únava, a dostal se z toho, což je rozumné.

„Je možné, že se Aaron před pěti lety protlačil a zhroutil se.

“Jsem rád, že to vidím. Udělal to před posledním kempem a byl s námi. Nevidím žádnou změnu v této mentalitě pro tento kemp.”

Waleská kapela

brankáři: Hennessy (Burnley), De Ward (Leicester), A Davis (Stoke City).

Obránci: C Gunther (Charlton), B Davies (Tottenham), C Roberts (Burnley), C Mepham (Bournemouth), J Rodon (Tottenham), B Kabango (Swansea), N Williams (Liverpool), J Lawrence (St Pauli), R . Norrington Davies (Chef United), E Ampadu (Benátky, hostování z Chelsea).

Záložníci: J Allen (Stoke), J Murrell (Portsmouth), W Foulkes (Cardiff), De Levitt (Dundee United, hostování z Man United), Ramsey (Juventus), J Williams (Swindon), H Wilson (Fulham) , s. Thomas (Huddersfield),

útočníci: R Colwell (Cardiff), B Johnson (Nottingham Forest), De James (Leeds), K Moore (Cardiff), J Bell (Real Madrid), T Roberts (Leeds), M Harris (Cardiff).