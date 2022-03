Dlouho očekávané RPG pro Nintendo Switch bylo oficiálně zrušeno

Hodně očekávané Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite a Nintendo Switch OLED RPG byly po několika předchozích zpožděních zrušeny. Mnoho z nejlepších RPG za poslední desetiletí je k dispozici na Nintendo Switch. Například, Zaklínač 3: Divoký honA SkyrimA The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Všechny jsou dostupné na Nintendo Switch. Toto jsou pravděpodobně tři nejlepší RPG za posledních zhruba 10 let. Jeden hardcore fanoušek RPG tohoto žánru na Switch na něj však čeká Pillars of Eternity II: Slepá ulička Od Obsidian Entertainment, studia známého pro hry jako Fallout: New VegasA South Park: Stick of TruthA Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith LordsA Neverwinter Nights 2A alfa protokolA vnějších světů. Pokud jde o RPG, Obsidian je na úrovni studia Mount Rushmore. Bylo to jedno z jejích nejlepších děl Pillars of Eternity II: Slepá ulička a jeho předchůdce.

Pillars of Eternity II: Slepá ulička Debutovala v roce 2018 na PC a 88 na Metacritic, což z ní dělá jednu z nejlépe hodnocených her svého roku. O dva roky později se hra dostala na Xbox One a PS4. Očekávalo se, že RPG přijde na Nintendo Switch v roce 2018, ale bylo posunuto zpět na rok 2019. Poté v srpnu 2019 vydavatel Versus Evil řekl, že vydání Switch je „blízko“. Od té doby jsou cvrčci až doteď.

„Bohužel, po dlouhém zvažování jsme se rozhodli nepokračovat s Pillars of Eternity II: Deadfire pro Nintendo Switch,“ řekl Versus Evil na adresu představitele společnosti. svár kanál.

Jak víte, předchozí verze hry je k dispozici na Switch. Pokud však fanoušci Switch chtějí seriál sledovat přes něj, budou potřebovat přístup k PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S nebo Xbox Series X.

