Jsou Rusové na palubě s Putinem?

novéNyní můžete poslouchat články Fox News!

Bývalý poradce spolku ruština Šéf říká, že ho nemůže ani poslouchat Ruský prezident Vladimir PutinProjev k národu v pondělí večer. Musel si to přečíst až poté.

„Jde o bludné řeči, které již nejsou spojeny s okolní realitou,“ řekl Gleb Pavlovsky Fox News.

Pro Pavlovského bylo zasedání Národní bezpečnostní rady před televizními kamerami dříve toho dne zklamáním, doplněným prostým faktem, že se nikdo neodvážil vyzvat Putina ohledně jeho plánů překreslit mapu Evropy a případně zahájit totální válku.

„Když porovnáte rozhodnutí politbyra s Brežněvem o Afghánistánu a zavedení vojáků v té době, tak tam bylo více diskuzí. Pak se lidé hádali a vyjadřovali pochybnosti, a tady máte skupinu modelů a to jsou lidé, kteří jsou zodpovědní.“ kvůli bezpečnosti. Je to nechutné.“ Pavlovský říká, že obviňuje šéfy bezpečnosti stejně jako Putina z toho, že zvolil kurz, který by mohl ve skutečnosti učinit Rusko mnohem méně bezpečným, když se celou dobu tvrdilo, že Rusko prostě potřebuje náležitě řešit své bezpečnostní problémy, a pokud se to vyřeší, bude to. bude v pořádku.

„Nikdo nebude zabit“ za vyslýchání Putina ohledně jeho kontroverzního a provokativního rozhodnutí uznat části Ukrajiny jako nezávislé entity nebo si hrát na ďáblova advokáta, řekl Pavlovský. Cítil, že někteří z nich, ve skutečnosti skuteční muži z ochranky v místnosti, měli vážné výhrady.

Čínská média neúmyslně umístila pravidla ČKS na rusko-ukrajinské zpravodajství a naznačila převzetí Tchaj-wanem

Tak se Pavlovskij cítí, pravda, už deset let je mimo svůj nejužší kruh. Ve svých závěrech ale není zdaleka sám.

Mnozí říkají, že Putinův projev k národu je pozoruhodný, a to jak z hlediska tónu, tak obsahu. Následná prohlášení a pohyby také otřásly lidmi v Rusku a přiměly je přemýšlet, co může přinést zítřek. Mnoho z nich se bojí.

Rusko je rozlehlá země a je těžké říci, jak se tyto poslední kroky obecně vracejí zpět. Není pochyb o tom, že velké procento z asi 68 % zde dotázaných Rusů tvrdí, že souhlas prezidenta by také schválil jeho rétoriku a možná i jeho plán, ale jiní se otevřeně ptají, co lze pro Rusko dosáhnout.

Oleg Ignatov spolupracoval s Putinovou politickou stranou Jednotné Rusko. Poukazuje na rozpory v Putinově argumentu o nutnosti chránit Rusko a Rusy uznáním dvou odštěpeneckých republik a zajištěním větší bezpečnosti Rusů doma.

Ruská dlouhá hra o Ukrajině, energetice a Evropě

„Ukrajina se bude více pohybovat na Západ a západní země budou více podporovat Ukrajinu, a to i z hlediska vojenské a ekonomické spolupráce. Ukrajina nám tedy bude připadat jako nepřítel. Pro Rusko to vypadá jako vážné nebezpečí,“ říká Ignatov. . „Nemyslím si, že Rusko je stále bezpečnější.“

Ignatov přiznává, že by bylo těžké říci, zda by Rusové dokázali svého prezidenta zatočit, pokud by situace přerostla v plnohodnotný konflikt.

„Tady jsou média pod kontrolou vlády a volební proces je pod kontrolou vlády a upřímně řečeno, nerozumíme dobře ruské společnosti, protože například nemáme dobré průzkumy. Ano a to je velké problém tady.“

Nikdo netvrdí, že zná Putinovu koncovku. Pavlovský se obává, že jeho kroky byly dosud podniknuty s malým podstatným přínosem. Říká, že Putin se stále více uzavírá a že pandemie to ještě zhoršila.

Bidenova zahraniční podpora Bidenových ozdob je až 40 %: Gallupův průzkum

„Jeho izolace je jakousi změnou, hlubokou změnou osobnosti,“ říká Pavlovský. „Vše v Kremlu bylo postaveno na neustálé komunikaci, na konverzaci.“

„Nyní je v poněkud abnormální situaci, ale myslím si, že i když to srovnáme se situací posledních let se Stalinem, Stalin se také izoloval. Do Kremlu nikdy nepřišel, bydlel ve svém venkovském domě, ale stále je členem přišel k němu politbyro. , přišly děti a tak dále, to znamená, byla tam nějaká normalita. Podle mě má Putin karanténní režim, který ho obklopuje – nějakým způsobem ho ničí.“

A je tu jistý partner, jehož přítomnost byla zvláště opomíjena.

Pavlovský předpokládá, že „s ním (Putinem) hodně mluvila Angela Merkelová.“ „Bylo to pro něj skoro jako terapie nebo co. Mohla to psychologicky vyvážit. Těžko se to samozřejmě dokazuje, ale zdá se mi, že její způsob komunikace byl pro něj nějakým způsobem lékařský, nějaký druh psychiatrie.“

KLIKNĚTE ZDE PRO APLIKACI FOX NEWS

Pavlovského slova na rozloučenou jsou impulsem k dalšímu dialogu s mužem, který naznačuje, že je odtržen od reality, a proto, uzavírá Pavlovský, je dialog nyní důležitější než kdy jindy.

„Toto není otázka toho, jak se k Putinovi chovat dobře nebo špatně. Jde o krizový problém, který chceme všichni, kromě malé skupiny šílenců, ven. Takže musíme mluvit. Je nutné mluvit. Tohle je to, co (Putin) ) sám se bojí. Bojí se diskutovat o problémech.“ .