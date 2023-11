Vydejte se na dobrodružství s habešskými dívkami. [RD/HC01]

Chcete-li najít magický štít!

RD/HC01-JP040 Habešské zázračné dívky

Monstrum s efektem světelného mořského hada úrovně 6

800 ATK

Obránce 0

[REQUIREMENT] Pokud ovládáte jinou příšeru Sea Serpent, pošlete vrchní kartu balíčku na hřbitov.

[EFFECT] Tato karta získává 1 600 ATK do konce soupeřova příštího tahu. Pokud je „Abysskite Party“ na vašem hřbitově, tato karta nemůže být zničena soupeřovými efekty až do konce soupeřova příštího kola.

RD/HC01-JP053 Habešský večírek

Běžná karta kouzla

[REQUIREMENT] nikdo

[EFFECT] Pošlete karty z horních dvou skupin hráčů na hřbitov [equal to the number of face-up Sea Serpent monsters]Poté si můžete vybrat až 3 lícem nahoru LEHKÁ monstra Sea Serpent s původním ATK 800 a získají 1 600 ATK do konce soupeřova příštího tahu.

RD/HC01-JP055 Habešský porušuje auru

Vybavte kartu kouzla

Když jste na hřbitově, tato karta se jmenuje „Abysskite Ultimail“.

[REQUIREMENT] Vybavte se jedním monstrem Sea Serpent otočeným lícem nahoru, které můžete ovládat.

[EFFECT] Útoky vybaveného monstra pronikají. Pokud ovládáte kartu Kouzla/Pasti lícem dolů, neutrpíte žádné poškození soupeřovými efekty. Pokud ovládáte dvě nebo více karet kouzel/past lícem dolů, vybavené monstrum nemůže být zničeno efekty.

RD/HC01-JP081 Habešská želva

Úroveň 3 Light Sea Serpent Effect Beast

Útok 1000

DEV 1100

[REQUIREMENT] Pokud neovládáte žádné další příšery.

[EFFECT] Vyberte monstrum Sea Serpent s 800 ATK a 0 DEF na svém hřbitově a přidejte si ho do ruky, ale monstra, která ovládáte, nemohou v tomto kole útočit, kromě monster Sea Serpent.

