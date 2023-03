Tajemná planeta Vulcan může existovat pouze v našich snech: ScienceAlert

Údajná exoplaneta obíhající kolem hvězdy v přidruženém souhvězdí Eridanus Star TrekMožná byl fiktivní domovský svět Vulkánu jen výplodem spektra hvězdy – spektrálním duchem.

Analýza detekčních dat na několika exoplanetách v celé galaxii odhalila, že mnohé z detekcí byly ve skutečnosti falešně pozitivní: kolísání světla vyzařovaného samotnou hvězdou, spíše než interakce s exoplanetou obíhající kolem sluneční soustavy.

Naděje na vulkánskou planetu tedy byly zmařeny – alespoň prozatím – ale je to výsledek, který by měl v budoucnu produkovat výkonnější exoplanety.

Objev exoplanety byl oznámen v roce 2018: svět pojmenovaný 40 Eridani b, obíhající kolem hvězdy 40 Eridani A, obří kamenitá Země, která kolem hvězdy oběhne jednou za 42 pozemských dní.

Byl objeven na základě vlastnosti známé jako radiální rychlost, slabé hybnosti, která se projevuje kolísáním vlnové délky světla přicházejícího od hvězdy.

Hvězda obklopená planetami není ovlivněna gravitačními účinky oběžných drah planet. Tělesa se otáčejí ne jedno kolem druhého, ale obě kolem společného těžiště.

To znamená, že hvězda se okamžitě mírně zakolísá, když se exoplaneta pohybuje kolem ní; To lze zjistit v jejich světle.

Jakékoli světlo vyzařované hvězdou nebo částí hvězdy, která se pohybuje směrem k nám, je mírně stlačeno a pohybuje se směrem k modrému konci spektra. Světlo z něčeho, co se od nás vzdaluje, se mírně prodlouží a zčervená.

Když je způsobena exoplanetou, lze ji detekovat, protože celé spektrum hvězd se mírně pohybuje tam a zpět na pravidelných časových škálách.

Ale není vždy snadné vytrhnout exoplanetu z této zdánlivé oscilace. Pokud je na povrchu hvězdy nějaká aktivita – světlé skvrny nebo mezihvězdné skvrny – bude to také vytvářet oscilace ve spektru s frekvencí odpovídající rotaci hvězdy, jak se otáčí dovnitř a ven z pohledu.

A tady narážíme na problémy s 40 Eridani b.

Doba oběhu domnělých exoplanet byla velmi blízká periodě rotace hvězdy, někde mezi 37 a 43 dny.

V té době vědci uvedli, že je možné, že to, co interpretovali jako signál exoplanety, by mohl být signál rotace, ale přesnou periodu rotace hvězdy nebylo možné získat.

Od té doby se na něj blíže podívali další astronomové. A 2021 listy který použil nově vyvinuté potrubí k identifikaci signálů radiální rychlosti, zjistil, že detekce 40 Eridani b byla falešně pozitivní. A 2022 listů Nebyl schopen vyvodit závěr.

Nyní se tým vedený fyzičkou Kathryn Laliotis z Ohio State University blíže podíval na 40 Eridani b a identifikoval další hvězdy na základě radiální rychlosti a objevil možnost falešného signálu.

Řekli, že mnoho z periodických signálů, které našli ve hvězdě, jsou zcela v souladu s hvězdnou aktivitou, jako jsou magnetické cykly a hvězdná rotace, zatímco jiné nelze ověřit, protože vesmírná oblast hvězdy je po většinu pozemského roku nepozorovatelná.

„Proto my,“ Píšou do papírůKlasifikujte to jako falešně pozitivní signál.

V datech také našli několik dalších potenciálně strašidelných exoplanet. Data o radiální rychlosti jsou interpretována pro odvození exoplanet super-Země HD 20794 c A HD 85512 b Byly také falešně pozitivní způsobené aktivitou hvězd, hlásí tým a plynným obrem HD 114613 b Zdá se to být také sporné.

Na druhou stranu byli vědci schopni identifikovat dva nové kandidáty na exoplanety, na které bude navazovat další pozorování a analýza s cílem určit jejich povahu.

Takže houpačky a kolotoče. Sbohem Vulcane, ahoj HD 192310 RV Signal IV a HD 146233 RV Signal III (pravděpodobně později vymyslí chytlavější jména, pokud se exoplanety potvrdí).

Tato zjištění naznačují, že jak získáváme stále podrobnější data, je užitečné znovu se věnovat starším, potenciálně nejasným detekcím, objasnit pozorované signály a zajistit, aby naše detekce exoplanet byly co nejjasnější. Během toho se také můžeme hodně naučit o hvězdné aktivitě.

„Očekáváme, že detekce a charakterizace analogových planet Země bude velmi náročný úkol kvůli výzvám, které představují omezení pozorování, systematika přístrojů a hlavně rozmanitost samotných hvězd.“ píšou výzkumníci.

„Pozorování přizpůsobené radiální rychlosti, vysoké kadence a vysokého rozlišení umožní charakterizaci a potenciální zmírnění signálů hvězdné variability v časovém měřítku hodin až let spolu s objevem dalších v současnosti neznámých planetárních společníků.“

„Vědět, jak správně modelovat a degradovat signály obou vrstev, bude zásadní pro jakékoli budoucí úsilí o měření přesných hmotností analogových planet Země.“

Výzkum týmu byl přijat v The Astronomical Journal a k dispozici na arXiv.