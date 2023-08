Co je nového v Mapách v iOS 17

S iOS 17 Apple zavádí nové funkce do aplikace Mapy. Změny v aplikaci Mapy nejsou tak znatelné jako některé doplňky, které jsme viděli u předchozích aktualizací softwaru, ale přinejmenším jedna funkce je již dávno dokončena.



Tato příručka shrnuje vše, co bylo změněno nebo přidáno v aplikaci Mapy pro iOS 17.

Offline mapy

Mapy si můžete stáhnout, abyste je mohli používat offline na ‌iOS 17‌, což je užitečné, když není k dispozici mobilní nebo WiFi připojení. Konkrétní oblast mapy si můžete uložit do svého zařízení a umožnit tak přístup i offline.



Uložení uchovává všechny informace, jako je otevírací doba a hodnocení, a navíc umožňuje podrobnou navigaci, takže aplikace Mapy v podstatě funguje stejně, jako když má připojení, s výjimkou dopravních informací v reálném čase.

V aplikaci Mapy můžete vyhledat libovolné místo nebo nastavit špendlík a poté vybrat možnost Stáhnout a získat offline mapu. Kliknutím na tlačítko stahování se zobrazí rozhraní přetažení, kde můžete vybrat množství mapy, kterou chcete stáhnout.



Apple umožňuje stahování celých měst a jejich přilehlých oblastí, takže si můžete například stáhnout mapu Los Angeles, která zahrnuje oblast až do Bakersfieldu a až do San Diega. Apple uvádí velikost každé stažené mapy a velikost závisí na oblasti, kterou jste vybrali, a na tom, co se v této oblasti nachází. Malý výběr může mít pouze 200 MB, ale větší, který obsahuje spoustu silnic a společností, může mít 3 GB nebo více.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Apple Maps nyní zobrazuje dostupnost nabíjecích stanic v reálném čase podél mapových tras pro majitele elektrických vozidel. Uživatelé si mohou vybrat preferovanou nabíjecí stanici a zobrazit pouze ty, které jsou kompatibilní s jejich vozidlem.

Když získáte podrobnou trasu, zobrazí Mapy místo rozbalovací nabídky ikony pro jízdu, chůzi, veřejnou dopravu a další možnosti, na které lze kliknout. Možnosti doby přístupu a předvolby vyhýbání se jsou stále ve stejné rozbalovací nabídce jako v iOS 16.

množství

V rozhraní podrobných pokynů můžete klepnutím na tlačítko ^ zobrazit novou možnost hlasitosti, která vám umožní upravit hlasitost mluvených pokynů. Možnosti zahrnují tichý, normální a hlasitější.



Nová možnost hlasitosti se připojuje k přidávání zastávek, sdílení ETA a hlášení nehody.

Přečtěte si více

Více informací o všech nových funkcích v ‌iOS 17‌ naleznete v našem souhrnu pro iOS 17.