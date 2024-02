Elon Musk útočí na Microsoft kvůli požadavkům na účet Windows 11 – a trvá hodiny, než je překoná

Generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk Vyjádřil svou nespokojenost S novým notebookem v neděli večer. Problém byl v tom, jak instalace Windows 11 na notebooku trvala na tom, aby byl Musk přihlášen pomocí účtu Microsoft. Tomova zařízení Má oblíbený návod, jak se tomuto požadavku vyhnout a vytvořit si místní účet. Mnoho uživatelů Twitter/X reagovalo malými kroky, které jsou nutné k úspěchu s touto obtokovou technikou. Muska však zarazilo, že se jeho notebook automaticky připojil k místnímu přístupovému bodu Wi-Fi, který neměl heslo.

Právě jsem si koupil nový notebook a nedovolí mi jej používat, pokud si nevytvořím účet Microsoft, což také znamená, že jim AI umožní přístup k mému počítači! Tohle bylo zpackané. Byla zde možnost přeskočit přihlášení nebo vytvoření účtu Microsoft. Vidíte to taky?25. února 2024 Vidět víc

„Právě jsem si koupil nový notebook a nedovolí mi jej používat, dokud si nevytvořím účet Microsoft, což také znamená, že jim AI umožní přístup k mému počítači! To je ostudné,“ posteskl si technologický ředitel. „Byla zde možnost přeskočit přihlášení nebo vytvoření účtu Microsoft.“ Zeptal se svých následovníků: Vidíte to také?

Ostatní uživatelé sociálních sítí rychle reagovali v naději, že pomohou. Kromě toho funkce komunitních poznámek na Twitteru/X znovu ožila, přičemž čtenáři pro kontext potvrdili: „Stále je možné nastavit nejnovější verzi Windows bez účtu Microsoft.“ Musk reagoval tím, že obvinil systém Community Feedback z toho, že je „selháním“. Protože jeho osobní pokusy obejít požadavky Microsoftu na účet nepřinesly ovoce, sebevědomě prohlásil, že „tato možnost již neexistuje“.

obrázek 1 na 3 (Obrazový kredit: Budoucnost) Hra o třech jednáních: Část první (Obrazový kredit: Budoucnost) Hra o třech jednáních: Část druhá READ Steam nyní může streamovat hry v 8K rozlišení a mysleli jsme na vás hned (Obrazový kredit: Budoucnost) Hra o třech jednáních: Část třetí

Po výše uvedeném jsme viděli Muska a jeho fanoušky, jak svádějí bitvu proti Microsoftu. Například šéf Tesly Potvrdil „Vzhledem k tomu, že nyní vyžadují pouze použití jejich služeb k použití vašeho počítače, @Microsoft může efektivně vypnout váš počítač!“ Jeho následovníci také začali sdílet obvyklé memy týkající se konspiračních teorií Billa Gatese.

Několik hodin poté, co Musk oznámil, že obešel požadavky Microsoftu na účet, byl konfrontován… Twitter/Xed „Konečně jsem to udělal, díky.“ Někdo by mohl říci, že Musk měl moment staršího občana nebo „boomer moment“, když vysvětlil svou chybu: „Laptop se bez dotazu automaticky připojí k místní WiFi síti, která nemá heslo. pouhým zrušením zaškrtnutí.“ „

Odchylka účtu Microsoft – Používáte místo toho e-mail s omezeným přístupem?

Máme zde kompletního průvodce, jak obejít těžkopádné požadavky společnosti Microsoft, abyste se vyhnuli vytváření místního účtu. Další rychlou a snadnou metodou, kterou používám asi tři týdny, je pokusit se přihlásit ke svému účtu Microsoft s neplatnou nebo „omezenou“ e-mailovou adresou. U této metody není nutné odpojovat síťový kabel nebo přepínat Wi-Fi.

Po pokusu o přihlášení pomocí [email protected] (například) a zadání jakéhokoli starého řetězce hesla instalační program zobrazí chybovou zprávu „Jejda, něco se pokazilo“. Kliknutí na tlačítko Další vám umožní přidat offline uživatele/heslo dle vašeho výběru, nastavit tři bezpečnostní otázky, vybrat možnosti ochrany osobních údajů a poprvé dokončit proces nastavení.

Linux je řešení – říkají uživatelé Linuxu

Elon Musk na Twitteru/X má takový dosah, že se zdá, že jeho obecné problémy s nastavením Windows 11 způsobily, že se témata Elona, ​​Microsoftu a Linuxu stávají trendem (alespoň v jeho zdrojích Trending For You a Explore). Mnoho fanoušků Linuxu samozřejmě rychle nasměrovalo Muska k vyřazení Windows 11 a místo toho se přidal k… Rok 2024 je rokem linuxového desktopu oslava.