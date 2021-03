[Updated] Chcete zakázat seznam čtení v Google Chrome? Zde je návod, jak na to

Nové aktualizace jsou přidány ve spodní části tohoto příběhu …….

Původní příběh (zveřejněný 16. března 2021) je následující:

Nejnovější verze prohlížeče Google Chrome má číslo verze 89 a byla začátkem tohoto měsíce začleněna do stabilní pobočky. Tato aktualizace přináší mnoho nových funkcí.

Pro začátek jednotka Profiles prošla zásadní revizí s aktualizací, kde si každý uživatel může nyní přizpůsobit svůj profil pomocí vlastních tapet a hrát si s různými motivy a barevnými schématy.

Tato aktualizace také implementuje podporu pro WebHID, což je ve zkratce API, které umožňuje webovým aplikacím komunikovat se zařízeními Human Interface (HID), jako jsou ovládací prvky VR, gamepady a joysticky.

A v neposlední řadě je to nová funkce seznamu skladeb Google Chrome, která uživatelům umožňuje ukládat věci, které stojí za přečtení, pro pozdější nebo možná jen archivaci.

Předtím se lidé spoléhali na pluginy třetích stran, jako je Pocket, ze stejného důvodu, ale nyní je skvělé vidět, že Chrome má vlastní integrovanou funkci.

Chcete-li však do prohlížeče číst v prohlížeči Chrome, stačí kliknout na ikonu hvězdičky uvnitř adresního řádku a poté vybrat možnost „Přidat do seznamu čtení“.

K těmto uloženým webům lze poté snadno přistupovat zcela vlevo od lišty záložek prohlížeče Chrome, jak je znázorněno na obrázku výše.

Tato implementace však nevyšla každému dobře. Mnoho lidí si nyní stěžuje, že možnost Seznam čtení zabírá spoustu místa na liště záložek – což je prostor, který lze použít k uchování dalších záložek.

Někteří uživatelé proto hledali způsob, jak to úplně skrýt.

Naštěstí pro vás se nám podařilo získat jednoduché řešení.

Možná si uvědomíte, že Google Chrome poskytuje uživatelům velkou míru kontroly nad jeho funkcemi prostřednictvím zmínek. Ačkoliv většina prvků pod nimi může být experimentálních, nakonec poslouží velmi dobře těm, kteří hledají způsob, jak přizpůsobit Chrome nad rámec toho, co přední část umožňuje.

Tato konkrétní funkce nám nyní pomůže odebrat seznam čtení z lišty záložek v prohlížeči Google Chrome úplným deaktivací. Chcete-li získat okamžité výsledky, postupujte podle níže uvedených kroků:

PoznámkaPokud se chcete seznámit s Čtecím seznamem Google Chrome pro Android, pokračujte dále Tady.

Samozřejmě, výše uvedená řada kroků je absolutně platná pro jakýkoli operační systém pro stolní počítače – ať už je to MacOS, Windows nebo Linux.

Spíše jednoduché, že? Doufáme, že toto řešení za vás udělalo práci. Pokud ano, dejte nám vědět v komentářích níže.

Stojí za zmínku, že jak je tomu obvykle u postupných odečtení, funkce Seznam čtení nemusí být k dispozici všem (protože teprve začíná). Jediným způsobem, jak se toho zatím zbavit, je ten, který jsme popsali výše.

Pokud však nechcete jít touto cestou, ale chcete, aby Google tuto funkci vrátil zpět, je užitečné vědět, že k vrácení zpět dojde pouze v případě, že příliš mnoho uživatelů pošle společnosti negativní zpětnou vazbu o této funkci. To nejlepší, co můžete udělat, je poslat své názory jako komentáře společnosti.

Podívejte se, co nedávno řekl odborník na produkt v komunitě Ona řekla K tomu (překladatel):

Není to v mém prostředí

Myslím, že to bude pravděpodobně aplikováno sériově nebo ve formě „distribuováno jako test malému počtu lidí“

Jak to u Googlu často bývá, pokud jej chcete použít pouze pro všechny najednou

Můžeme předem objednat 5% nebo 10% uživatelů, aby viděli reakci předem.

Nakonec to bude platit pro všechny

Myslím, že to bude několikrát staženo, pokud je to fatální chyba nebo velmi nepopulární.

(Není tam spousta vizuálních tahů?)

Myslím, že by bylo dobré poslat „Jumada“ jako názor

Myslím, že je dobrý nápad psát komentáře a říkat: „Čtení seznamu mi stále více brání. Chci se toho zbavit.“