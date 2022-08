Vzdělávání v Maďarsku a Polsku: krize ve třídě

nepřítomný

Zatímco se obě země připravují na nový školní rok v září, mnozí účastníci veřejných vzdělávacích systémů se ptají: „Kde jsou učitelé?“

V Maďarsku Tamas Totik, viceprezident učitelského svazu, říká, že ve vzdělávacím systému v celé zemi chybí asi 17 000 učitelů, tedy 15 procent z celkového potřebného počtu. Nedostatek učitelů matematiky, fyziky, chemie a informačních technologií je obzvláště akutní, a to i v bohatších čtvrtích.

„Učitelé stárnou a odcházejí do důchodu a není tu nikdo, kdo by zaplnil prázdnotu,“ řekl BIRN Totyik, který více než 30 let vyučuje matematiku a zeměpis na venkově v Maďarsku.

V Polsku je nedostatek zaměstnanců, zejména ve velkých městech, znepokojivě vysoký. Například ve Varšavě je podle federace ZNP více než 1800 volných míst, v Krakově asi 1000.

Na tiskové konferenci v polovině srpna ministr školství Czarnik tyto obavy zesměšnil a prohlásil, že nedostatek je „přirozenou obměnou zaměstnanců pro tuto roční dobu“ a tvrdil, že čísla v celé zemi odpovídají situaci, kdy škola s 50 zaměstnanci je krátký. jeden učitel.

Monitoring volných pracovních míst vyhlášený krajskými školskými úřady, který sestavil učitel angličtiny Robert Gorniak a zveřejnil jej na facebookové stránce Dealerzy Wiedzy, však ukázal, že v červenci bylo potřeba nejméně 20 000 učitelů po celé zemi, přičemž velká města byla nepatřičně zasažena. úměrný.

„Pro připomenutí, loňský výpadek byl v srpnu 15 tisíc chybějících zaměstnanců, což je nárůst o 50 procent,“ komentoval Gurniak.

Tento druh dvojí řeči mohou polské úřady vidět, pokud jde o zvyšování platů učitelů, což je požadavek, který trvá již léta, včetně stávky v roce 2019.

Czarnek tvrdil, že odborová organizace ZNP odmítla nabídku na zvýšení platů učitelů o zhruba 36 procent (toto tvrzení ZNP vehementně popírá), zatímco dolní komora parlamentu ovládaná PiS odmítla zvýšení o 20 procent.

V Maďarsku odborníci tvrdí, že k udržení a přilákání nových učitelů je nutné okamžité zvýšení mezd alespoň o 30–50 procent, aby se vyrovnal nedostatek.

Po 10 letech zanedbávání nyní Orbánova pravicová vláda uznává alespoň to, že ve veřejném školství jsou problémy a že učitelé dostávají poměrně nízké platy. Nyní slibuje zvýšení platů na 80 procent průměrných mezd v zemi do roku 2029. Peníze potřebné k financování, asi 1 miliarda eur, by měly pocházet ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, ale vláda by měla poskytnout důvěryhodné protikorupční záruky , stejně jako je tomu u zmrazených plateb z Coronavirus Recovery and Resilience Facility.

Učitelka Zsouza Perksi se každopádně domnívá, že jde o plané sliby vlády a problémy prozatím nevyřeší: „Až letos na podzim dorazí nové účty za energie, učitelé se budou muset rozhodnout, zda tyto účty zaplatí, nebo budou jíst. Doslova mnozí zemřou hladem. Potřebujeme okamžité řešení.“

Mnozí pochybují, zda je Orbánova vláda ideologicky připravena změnit kurz a začít investovat do vzdělání. Předseda odborů Totyik tvrdí, že systematicky odváděl zdroje ze vzdělávacího systému: v roce 2008 šlo na veřejné školství 5,8 procenta maďarského HDP, zatímco v roce 2020 toto číslo kleslo na 3,8 procenta.

„Peníze jsou na sport víc než na základní školy – je těžké to nevnímat jako nějakou ideologii nebo upřednostňování,“ říká.

Totyik věří, že vládnoucí strana se řídí vědomou strategií demontáže veřejného školství, aby zabránila sociální mobilitě. „Naše ústava slibuje rovný přístup ke vzdělání pro všechny: to se zjevně neděje,“ říká. Mezitím děti vládnoucí elity většinou chodí do soukromé školy nebo do školy, kterou provozuje církev.

Semestrální stávky

ZNP a další polské učitelské odbory aktuálně vyhrožují zahájením stávky po začátku nového školního roku, pokud nebudou učiněny ústupky ve zvýšení platů.

Maďarské učitelské odbory jsou ohledně pořádání celostátní stávky 2. září opatrnější, ale studentské organizace už pořádají velký protest před budovou parlamentu.

Práva maďarských učitelů na stávku byla v průběhu let vážně omezována. Studenti nemohou být ponecháni bez dozoru nebo posláni domů a musí být dodrženy minimální služby. Z platů učitelů se odečítají stávkové dny a mnozí jsou nuceni pečlivě přemýšlet, zda si mohou dovolit přijít byť jen o zlomek svého příjmu. „Učitelé jsou rozděleni a mnozí se bojí o svou existenci,“ říká Zsuzsa Berksi.

Novou známkou Orbánovy bezohledné taktiky je, že nová vláda Fideszu, která v květnu složila přísahu, předala školství pod kontrolu ministerstva vnitra a jeho železného vůdce Sandora Pintera, který při jednání s učiteli sliboval více klacků než mrkve. a mrkev. jejich odbory.

Zejména v Polsku přijde nový akademik s další výzvou integrace dětí ukrajinských uprchlíků.

Ministr školství tvrdil, že polské školy jsou připraveny pojmout 200 000 až 300 000 ukrajinských studentů. Ale šéf ZNP, Solomir Brunners, varoval, že vláda udělala málo, aby se na tento příliv připravila.

„I k přijetí 100 000 nových studentů bude potřeba vybudovat dalších 1 000 škol pro 1 000 studentů,“ řekl Broniers. Rozhovor S online portálem Krytyka Polityczna. „Naše hodiny přece nejsou ze žvýkaček. Musíme být otevření potřebám Ukrajinců, musíme pomáhat, ale kdo a kde může tuto pomoc realizovat?“

Reakce na aroganci [education] Ministr může být masivní vzpourou učitelů,“ Dariusz Chitkovsky, učitel v لودód Napsal Na svém populárně naučném blogu, který hostuje týdeník Polityka. „Těžko říct, jakou podobu by tato rebelie mohla mít po 1. září: generální stávka, masový exodus učitelů opouštějících systém nebo ředitelé, kteří se musí vypořádat s učiteli, kteří svou práci dělají nekontrolovatelně naštvaní a frustrovaní.“

Čitkovskij dodal: „Můžeme jen soucítit se studenty, kteří jsou nuceni se učit v tak těžkých časech. Chodí do školy pro nemocné a ministr odmítá jakékoli krevní testy nebo jakoukoli léčbu.“