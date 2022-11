Vítěz 2 miliony dolarů v loterii státu Iowa „Keep Calm“ uprostřed hluku komunity

Představte si, že víte, že držíte kartu Powerball v hodnotě 2 milionů dolarů a jak se dokážete ovládat tak dobře, že byste to neřekli nikomu z komunity. Tamaro Sheehan, máš můj obdiv.

Znovu 10. října Sheehan dorovnal všech pět čísel, ale ne Arsenal. Od té doby, co přidala možnost PowerPlay, se však její výhra 1 milion dolarů zdvojnásobila. V noci to byl jackpot 401 milionů dolarůSheehan měl jediný prodaný tiket na Powerball za 2 miliony dolarů v celé zemi. Navzdory výhře peněz, které změní život, Sheehan nikomu nic neřekne. Až do včerejška.

Sheehan je níže spolu s vítězným tiketem, který v pondělí předložila centrále loterie v Iowě v Clive. A teď, jak se vám podařilo udržet tajemství.

Sheehan si koupila lístek v Casey’s Store na Highway 69 S. ve Forest City. Zprávy zasáhly tuto část státu jako přílivová vlna v komunitě 4 200 na severu centrální Iowy. Zatímco všichni v komunitě přemýšleli, kdo má vítězný tiket, Sheehan a její manžel Stephen se dozvěděli. Co dělali? Ona řekla Loterie v Iowě Byli „velmi potichu“.

Tamara uvedla, že ona a její manžel dostali „odpovědi na spoustu otázek, konkrétně více o finančních záležitostech a daních“. Byli připraveni vyzvednout si svou cenu a v pondělí vyrazili do Clive. Sheehan říká, že peníze zaplatí charitativním organizacím, které jsou pro ně důležité. Říká, že budou také investovat a podniknou dva výlety.

Vsadím se také, že Stephen a Tamara, kteří pracují v oblasti lidských zdrojů, by mohli zjistit, že má nové přátele.

Letos je v Iowě vyhlášeno nejméně šest milionů dolarů. The Loterie v Iowě Říká, že letos v létě se v Ames prodal lístek za milion dolarů, který nebyl doručen. Tento tiket Mega Millions byl z losování 6. září.

READ Agnieszka Holland „The Impostor“ jako reprezentant České republiky na Oscarech Největší vítězové v historii loterie v Iowě To jsou lidé, kteří proplatili největší šeky od uvedení loterie v Iowě v létě 1985.