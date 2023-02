Když Magic Eraser dosáhne všech pixelů, může Pixel 6 Pro deaktivovat některé funkce Pixel 7?

Když byla v říjnu 2021 poprvé vydána řada Pixel 6, uvažovalo se v té době o tom, že skvělá funkce Magic Eraser, která „maže“ nežádoucí osoby a předměty z fotografií, nebude dostupná pro starší modely Pixel, protože vyžaduje použití čipové sady Google Tensor, které se zaměřují na umělou inteligenci. V té době byly Pixel 6 a Pixel 6 Pro poháněny pouze křemíkem Tensor.

A když byla loni v říjnu uvedena řada Pixel 7, nové modely byly poháněny Google Tensor 2 SoC. „Modely pokročilého strojového učení“ dostupné s čipovou sadou Tensor 2 ve spojení s 10,8MP předním fotoaparátem umožňují telefonům zavést systém rozpoznávání obličeje 2D Face Unlock. Vzhledem k tomu, že systém vytváří pouze dvourozměrné hloubkové mapy obličeje uživatele, lze telefon odemknout nahráním fotografie majitele zařízení do fotoaparátu.

Povede nadcházející funkce čtvrtletního vydání k širší distribuci exkluzivit pro Pixel 7?



jako výsledek, Google nepovoluje odemknutí obličejem pro Pixel 7 k ověření transakce Google Pay. Google nedovolí systému rozpoznávání obličeje Pixelu 7 ověřit identitu uživatele při pokusu o otevření aplikace. Google chce, aby systém rozpoznávání obličejů nebyl oklamán více než 7 % případů, aby mohl být považován za bezpečný. Pokud se tedy systém na lince Pixel 7 podaří přimět k odemknutí telefonu více než 7krát ze 100 pokusů, systém není považován za bezpečný.

Magic Eraser přichází na všechny modely Pixel!

Jak se ukázalo, spoofing umožní někomu jinému než skutečnému vlastníkovi Pixelu 7 odemknout telefon více než 20krát ze 100 pokusů. Systém má také problémy se slabým osvětlením. Funkce Face Unlock je však užitečná, protože umožňuje uživatelům Pixel řady 7 odemknout své telefony, aniž by museli řešit čtečku otisků prstů pod displejem.

Minulý týden Google ohromil komunitu Pixel tím, že to oznámil Magic Eraser bude nyní k dispozici na všech modelech Pixel, i když Pixel 5a a starší nepoužívají čipovou sadu Tensor. A co je nejdůležitější, tuto funkci lze použít také na jiných telefonech Android a iOS jiných než Pixel, pokud používají aplikaci Fotky Google a předplatí službu cloudového úložiště Google One. Starší modely Pixel potřebují pouze nainstalovanou aplikaci Fotky Google.

Jsme tedy zvědaví, zda se všechny ty zvěsti o tom, že Pixel 6 Pro dostane Face Unlock, nyní téměř rok staré, konečně naplní. V tomto okamžiku hry by se to nezdálo pravděpodobné, ale znovu nikdo nečekal, že se Magic Eraser stane funkcí na všech telefonech Pixel.

Clear Calling bude údajně k dispozici pro řadu Pixel 6



Zvěsti s největší pravděpodobností související s řadou Pixel 6 a Face Unlock byly Na základě použití obrazového snímače Sony IMX 663 pro přední kameru na Pixel 6 Pro. Snímač podporuje automatické ostření Dual Pixel, což znamená, že v režimu na výšku vytváří snímač hloubkovou mapu obličeje uživatele pomocí pouze jedné čočky. To by mohlo společnosti Google umožnit vytvořit Face Unlock pro Pixel 6 Pro a dokonce nabídnout zabezpečenou verzi této funkce, i když stále nefunguje v prostředí se slabým osvětlením.

Minulý rok nám Google řekl, že funkce Clear Calling snižuje hluk na pozadí při telefonních hovorech řady Pixel 7 Nakonec bude k dispozici uživatelům řady Pixel 6. Funkce využívá čipset Tensor a tato funkce se pravděpodobně objeví na řadě Pixel 6 než Face Unlock.

Další funkcí Pixel 7, o které nám Google minulý rok řekl, že přijde na řadu Pixel 6, je Guided Frame. Jedná se o funkci poháněnou umělou inteligencí, která pomáhá zrakově postiženým pořídit si selfie pomocí virtuálního trenéra, který uživatele vede, jak umístit telefon, aby si pořídil životaschopnou selfie. Kromě pomoci s nalezením telefonu bude trenér také odpočítávat časovač, který zavře závěrku na nule.

V minulosti Google zavedl nové funkce do nejnovějších modelů Pixel a poté tyto funkce přidal do starších zařízení Pixel. Tyto funkce jsou obvykle zaváděny prostřednictvím Quarterly Pixel Feature Drop a další by měla dorazit 6. března. Již víme, že Magic Eraser bude brzy vydán na všechny Pixely a za pár dní budeme vědět, zda březnová aktualizace rozšíří distribuci některých funkcí, které jsou nyní exkluzivní pro řadu Pixel 7.