Round Up: The Comments Go Back to Monkey Island

Září bylo plné nejrůznějších oznámení a nových her jako Splatoon 3. Na oslavu „Talk Like A Pirate Day“ je nyní na Nintendo Switch k dispozici další titul Zpátky na Monkey Island.

Ano, toto je další velký vstup do dobrodružné série Monkey Island. Staňte se svědky návratu Guybrush Threepwooda s novým smyslem pro humor a uměleckým stylem. Kritici nyní kritizují, jaký je verdikt? Čtěte dál a dozvíte se to!

Ahoj! Návrat na Monkey Island z Tweet vložit Nyní k dispozici na Steamu a Nintendo Switch! Užijte si nečekaný a vzrušující návrat legendární série a vychutnejte si každou minutu, rádoby piráti! pic.twitter.com/g7U00jvA33 – Devolver to Monkey Island (devolverdigital) 19. září 2022

Poznámka: Mnoho z těchto recenzí je pro PC a v pravý čas přidáme recenze Nintendo Switch:

začít s IGNocenil hru 9/10:

„Očekává se, že Return to Monkey Island bude nabitý chytře navrženými hádankami, veselými dialogy a nezapomenutelnými postavami. Ale s tvůrcem seriálu Ronem Gilbertem, který se poprvé od roku 1991 vrací na režisérské křeslo seriálu, to nečekaně přináší hodně srdce, a to i díky tomu, že by se to mohlo stát.“ je to zábava, dobrodružní hráči.

hráč PC verze hry byla oceněna 4,5/5:

„Zpátky na Monkey Island je vše, co jsem chtěl, a ještě víc. Hloupý humor se spoustou gagů hodných táty, hádanky, které vás zklamou i potěší, a roztomilé návraty za každým rohem, a to vše a přitom je to bez námahy zábavné. Je to skoro, jako by si Monkey Island užíval S tímto titulem můžete pohodlně uzavřít kruh v mnoha ohledech, ale nemohu si pomoci, ale jsem sobecký a chci od Gilberta více Guybrush. Ve výstřižku je stále místo pro další dobrodružství, a pokud budeme mít štěstí, pravděpodobně nebudeme na následující titul si musíme počkat 30 let.

Herní místo Dal 9/10:

Vracející se hráči budou zbožňovat fanouškovskou službu a známý pocit tepla, který prostupuje celým zážitkem, a přesto se snaží být pro začátek trochu přátelštější. Nelze popřít, že některé prvky by byly ztraceny bez tohoto desetiletí starého spojení, ale s historií série není nutná. Abyste si užili Guybrushovo poslední Threepwoodské dobrodružství. Návrat na Monkey Island vypráví poučný a působivý příběh o hnijících útesech, který by měl oslovit každého, kdo hledá skvělé dobrodružství na širém moři.“

Ars Technica Řekl, že to musí hrát:

„Začal jsem Zpátky na Monkey Island Myslel jsem, že tato hra bude jen zábavným, odpočinkovým návratem ke klasice, ale opustil jsem ostrov s tím, že jsem bezpochyby hrál osvěžující hru. je to nutné Hra – Hra, která pomocí interakce promlouvá k lidské duši způsobem, který žádný film ani kniha nedokázaly. Mám rád Zpátky na Monkey IslandA také se těším, že se dozvíte její tajemství.“

A RockPaperShotgun Taky to miluju:

„Myslím si, že je to jedna z nejlepších her typu point and click, kterou můžete v roce 2022 někomu dát, aby dokázal, že hry typu point and click jsou dobré. Ale také jsem si dostatečně vědom, abych věděl, že bych se nerad vracel na Monkey Island.“ kdybych neměl historii se sérií.“ Ale mám. Tak jsem měl. Yo ho ho a láhev veselý. „

Přidali byste Return To Monkey Island do své sbírky Nintendo Switch? Řekněte nám níže.