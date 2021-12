Sunbreak aktualizace přináší další odhalení

Monster Hunter Rise Rychle se ukazuje, že jde o jednu z největších her pro Nintendo Switch roku 2021 a fanoušci netrpělivě sledují, co má Capcom v plánu příště. hry svítání Expanze by měla dorazit příští léto a dnes Capcom oznámil, že další informace budou odhaleny na jaře 2022. To jistě zní jako dlouhé čekání, ale doufejme, že rozšíření bude stát za to, až konečně půjde dolů. svítání Rozšíření, které bylo oznámeno během Nintendo Direct v září, bude obsahovat nový příběh, nová monstra, nová místa, nové herní prvky a další.

Oznámení společnosti Capcom o rozšíření naleznete v níže uvedeném tweetu pro vložení.

Reklamy na futuristické reklamy jsou ve videoherním průmyslu velmi běžné, ale mohou u fanoušků vést k určité frustraci. Je to však způsob, jak mohou vydavatelé dát fanouškům představu o tom, kdy dorazí nové informace, takže nemusí čekat měsíce, aby viděli, co přinese budoucnost. Mezitím fanoušci Monster Hunter Rise Vždy se může věnovat úkolům nových událostí ve hře, Což oficiálně začalo minulý pátek. Týdenní mise si můžete stáhnout ze Senri the Mailman.

Vzhledem k tomu, že hra byla spuštěna v březnu, Monster Hunter Rise Prodalo se jí přes 7,5 milionu kopií, což z ní dělá druhou nejprodávanější hru v franšíze. Vzhledem k počtu hráčů, které jsem objal stoupat Za poslední rok to vypadá, že kolem toho bude hodně šumu svítání. Uvidíme, zda se rozšíření vyplatí čekat, ale doufejme, že dá hráčům motivaci pokračovat ve hře stoupat Dlouho po jeho vydání. Fanoušci Monster Hunter se zatím budou muset podívat, co přinese jaro 2022!

Monster Hunter Rise Nyní k dispozici na Nintendo Switch a verze pro PC vyjde 12. ledna. Čtenáři se mohou podívat na všechny naše předchozí zpravodajství o hře tady.

