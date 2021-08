Activision Blizzard ztrácí sponzory Overwatch po podání žaloby

Snímek obrazovky : Vánice

V důsledku soudního sporu popisujícího nechutnou kulturu obtěžování společnosti Activision Blizzard, Všimněte si a sledujte A Volání povinnosti Vydavatel začíná obcházet sponzorské nabídky. jako takový Monitorováno webem esports DexterZdá se, že T-Mobile stáhl profesionální ligovou podporu pro obě hry.

T-Mobile byl vždy sponzorem Všimněte si a sledujte A Volání povinnosti periodika. A přestože se telekomunikační gigant oficiálně k prasklině nevyjádřil, většina náznaků je trhlina. Kotaku Kontaktoval jsem T-Mobile, ale neobdržel jsem včas odpověď.

jako takový Dexter Odkazuje na webové stránky každého z nich Všimněte si a sledujte liga a Volání povinnosti Ligy odstranily odkaz na T-Mobile někdy v červenci. 21. července oba nosili logo T-Mobile. Do 31. července se to také nestalo. 20. vstupní období T-Mobile Volání povinnosti Sázky byly potichu zrušeny. A co víc, členové New York Subliners, a Volání povinnosti Tým, zdá se, nalepil logo T-Mobile na jejich košile, což musíte uznat, je zábavné.

20. července kalifornské ministerstvo spravedlivé zaměstnanosti a bydlení Zažaloval jsem Activision Blizzard, tvrdí, že existuje hluboce zakořeněná systematická kultura zneužívání, sexuálního obtěžování a diskriminace. Jedno znepokojivé tvrzení učinilo (mnohými) takzvané „Cosby suitePotenciální ohnisko špatného chování na BlizzConu 2013. Minulý týden zaměstnanci kampusu Activision Blizzard v Irvine v Kalifornii, Šel jsem ven; Téměř každý se zúčastnil, aby v éře COVID-19 zůstal v bezpečí.

Dříve dnes prezident Blizzardu J. Allen Brack oficiálně odstoupit ze své pozice. Nahradí ho dva spolupředsedové: Jen Oneal a Mike Ybarra, oba jsou ve společnosti necelé dva roky. Za to, co to stojí, Ybarro zúčastnilo stávka minulý týden. Obě prohlášení společnosti Brack a Blizzard však zejména neřešila vážná obvinění vznesená ve společnosti.

Není jasné, zda se jiní sponzoři s nejvyšším účtováním plánují stáhnout z esportů společnosti Activision Blizzard. Kotaku ou dorazil t pro různé sponzory Všimněte si a sledujte A Volání povinnosti periodika . V době tisku nikdo neodpověděl.