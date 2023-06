Hráči Diabla IV nemohou uvěřit, jak hladké je spuštění

dne 1. června Diablo IVByl zahájen předběžný přístup pro A fungovalo to. Všude nejsou žádné chybové kódy. Neshazujte server. Nejsou tam žádné zásadní chyby. Někteří hráči na konzolích mají problém se špatným licenčním kódem s podivným řešením, ale ve větším měřítku, a zejména na PC, se zdá, že věci běží překvapivě hladce. A ještě Katastrofa, která byla Diablo IIIuvolněníMnoho fanoušků tomu nemůže uvěřit.

8 minut od tvůrce Diabla IV

„Právě jsem dokončil kapitolu 1 na úrovni 16 a zůstal jsem v kontaktu po celou dobu a nepřišel jsem ani trochu pozdě.“ knihy pro jednoho hráče Diablo IV subreddit. Nastavení 150fps za všech okolností mimo scény, žádné gumičky, ne [disconnects]“,“ knihy poslední. Vícevláknová vlákna jsou plná hráčů, kteří jsou šokováni nedostatkem čekacích dob a stability, jakmile se přihlásí.

To je v příkrém rozporu s minulostí Diablo odesláno. Diablo IIIkterý debutoval na PC v roce 2012, trápí fanoušky „Chyba 37Když je přihlášen. Nejsou o něm žádné skutečné informace Co Chyba znamenala přesně to a jako jedna z prvních velkých „vždy online“ her z toho hráči zuřili. Byla vydána na milost serverům Blizzardu. „Nechci si ani hrát s jinými lidmi!“ knihy bývalý Kotaku Tehdejší redaktor Kirk Hamilton. „Jen jsem chtěl k smrti cvaknout pár věcí, než usnu, víš?“

To neznamená Diablo IVJeho vydání bylo zcela bez nečekaných záběrů. hráči na konzolích, zejména PlayStation 5, Problém „neplatné licence“ byl vyřešen Brání jim v obcházení hlavního menu. Brzy objevili řešení, které zahrnovalo nákup digitální měny Diablo IV Prodejna.

Zdá se, že existuje další lepší oprava, která vyžaduje, abyste si stáhli jakoukoli novou bezplatnou hru z obchodu PlayStation Store, abyste vyřešili chybu licence. Blizzard v současnosti problém vyšetřuje a není jasné, zda je způsoben hrou nebo jak jsou nakonfigurovány sítě konzolí.

Samozřejmě existují i ​​stížnosti na PC, i když se zdají být izolované na problémy s konkrétní hardwarovou konfigurací, ovladači a dalšími funkcemi specifickými vráskami a složitostmi, které přicházejí s hraním na PC. Na rozdíl od některých jiných nedávno spuštěných počítačů, jako např První část The Last of Us A Star Wars Jedi: SurvivorZdá se, že neexistují žádné konzistentní problémy s optimalizací, výkonem snímkové frekvence nebo pády.

Uvidíme, jestli se to všechno změní, až se o víkendu začne přihlašovat více hráčů. Největší test však přijde 6. června, kdy se dostanete do Diablo IV Odemkne všechny verze hry. Tehdy se vrata zvednou a uvidíme, jestli Všechny práce Blizzardu O mnoha otevřených beta verzích a překrývajících se spouštěcích oknech se opravdu vyplatilo.