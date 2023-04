Dnes ve Sportu, 2. dubna – A-Rod je nejmladším hráčem MLB, který zaznamenal 300 HR. | sportovní

2. dubna

1939 – Ralph Goldall poráží Sama Sneada jedním úderem a získává golfové mistrovství Masters.

1969 – Torontské centrum Forbes Kennedy Center vytvořilo rekord play-off Stanley Cupu za nejvíce pokutových kopů v jednom zápase, s 8.

1978 – Česká tenisová hvězda Martina Navrátilová vyhrála svůj první turnaj WTA.

1980 – Wayne Gretzky se ve věku 19 let a 2 měsíců stal nejmladším hráčem, který vstřelil 50 gólů.

1983 – Rodák z New Yorku Mike Bossy se stal prvním hráčem, který vstřelil 60 a více gólů ve třech po sobě jdoucích sezónách.

1984 – Georgetown pod vedením juniorského centra Patricka Ewinga a nováčka Reggieho Williamse porazil Houston 84:75 a vyhrál NCAA Championship v Seattlu. Houston se stal druhým týmem, který prohrál ve dvou po sobě jdoucích finále.

1985 – Edmonton Sean Wayne Gretzky vytvořil rekord NHL svým 34. hattrickem v kariéře.

1986 – NCAA přijala 3-bodový koš z pole, na 19 stop 9 palců.

1989 – Osmý ženský basketbalový turnaj NCAA: Tennessee porazilo Auburn 76:60.

1990 – UNLV vyhrála svůj první turnaj NCAA 103:73 a prodloužila sérii Blue Devils na osm zápasů Final Four bez titulu. Runnin‘ Rebels se stali prvním týmem, který dosáhl více než 100 bodů v mistrovské hře a rozdíl 30 bodů je vůbec nejvyšší.

1995 – Connecticut zakončil neporaženou sezónu porážkou Tennessee 70-64 v NCAA Women’s Championship. Huskies, 35-0, se stávají nejúspěšnějším basketbalovým týmem v jedné sezóně v divizi I.

2000 – Connecticut vyhrál svůj druhý ženský národní šampionát vítězstvím 71-52 nad Tennessee. Druhí Tennessee Huskies vyhráli v této sezóně své druhé vítězství ve třech zápasech.

2001 – Záložník New York Yankees Roger Clemens se stal vedoucím úderů Americké ligy.

2001 – Záložník Seattlu Ichiro Suzuki trefil dva zásahy a stal se prvním japonským středovým hráčem v poli, který hrál v zápase základní části MLB.

2001 – 63. turnaj v basketbalu mužů NCAA: Duke porazil Arizonu 82:72.

2003 – Ve věku 27 let a 249 dní se Alex Rodriguez z Texas Rangers stal nejmladším hráčem MLB, který dosáhl 300 homerunů.

2005 – Bubba Stewart se stal prvním Afroameričanem, který vyhrál velkou motoristickou událost, když se vydal na akci Monster Energy AMA Supercross C’ship v Irvingu v Texasu.

2007 – Florida Gators si udrželi svou kontrolu nad světem univerzitního basketbalu vítězstvím 84:75 nad státem Ohio na svém druhém národním šampionátu v řadě. Gators jsou prvním týmem, který se opakoval od Duka v letech 1991-92.

2010 – Basketbalová superstar Kobe Bryant podepsal tříleté prodloužení smlouvy s Los Angeles Lakers z NBA v hodnotě 87 milionů dolarů.

2011 – Detroit Red Wings si zajistili své 20. místo v play off za sebou vítězstvím 4:3 nad Nashvillem. Red Wings prodlužují nejdelší sérii aktivních play-off mezi čtyřmi hlavními profesionálními sporty v Severní Americe a natahují rekord NHL s 11 po sobě jdoucími 100bodovými sezónami.

2012 – Doron Lamb zaznamenal 22 bodů, když Kentucky vyhrálo své osmé mužské národní mistrovství a dovedlo Kansas k vítězství 67-59.

2013 – Shawnee Schimmel zaznamenala 24 bodů a zabiják obrů Louisville si připisuje další velký rozruch, když porazil druhé nasazené Tennessee 86:78 a získal druhý výlet školy do ženského Final Four.

2014 – Sacramento Kings porazili Los Angeles Lakers 107:102 a dali Lakers 50. prohru v sezóně. Naposledy měli Lakers 50 a více proher v letech 1974-75 (30-52).

2016 – Villanova postoupila do národního šampionátu s největším náskokem vítězství v historii Final Four, protože porazila Oklahomu drtivým vítězstvím 95:51. Rozpětí překonalo 34bodové vítězství ve Final Four Cincinnati nad Oregon State v roce 1962 a Michigan State nad Penn State v roce 1979.

2017 – 36. ženský basketbalový turnaj NCAA: Jižní Karolína porazila stát Mississippi 67:55.

2018 – Pernella Lindberg zahrála 30 stop putt na osmé bonusové jamce, aby inspirovala ANA k získání svého prvního profesionálního vítězství. Lindbergh skončil v Inby Parku na čtvrtém místě, čtvrté jamce play off v Mission Hills.

2018 – Villanova vyhrál svůj druhý národní šampionát mužů za tři roky s vítězstvím 79-62 nad Michiganem. Donte DiVincenzo přichází z lavičky a nasbírá 31 bodů pro Wildcats. Villanova během tohoto turnaje vyhrál všech šest her dvouciferným způsobem a připojil se k Michigan State (2000), Duke (2001) a Severní Karolíně (2009) v této společnosti.

2019 – Strážce OKC Russell Westbrook se stal druhým hráčem v historii NBA, který má v zápase 20+ bodů, doskoků a asistenci; Zaznamenáno 20-20-21 při výhře 119-103 nad Los Angeles Lakers.