Osaka se může setkat se Sabalenkou a v semifinále US Open se utká s Barty Plíškovou

New York (AFP)

Obhájkyně titulu Naomi Osakaová, nasazená jako druhá, se mohla setkat s Arynou Sabalenkovou v semifinále US Open, zatímco nejlepší nasazená Ashleigh Bartyová by se mohla zúčastnit finálového zápasu ve Wimbledonu s Karolínou Plíškovou při losování žen, které bylo odhaleno ve čtvrtek.

Mistr USA a Australian Open Osaka je třetí nasazený a ve čtvrtém kole by mohl čelit Němce Angelique Kerberové před případným čtvrtfinálovým střetnutím se šestou nasazenou Ukrajinou Elinou Svitolinovou.

Japonská hvězda, která se kvůli problémům s duševním zdravím stáhla z French Open a vynechala Wimbledon, se pravděpodobně setká buď s Běloruskou Sabalenkou, která se minulý měsíc ve Wimbledonu dostala do semifinále, nebo s českou osmou nasazenou Barborou Krejkovou, letošní vítězkou French Open. .

Pokud jde o druhou polovinu losování, nejlepší nasazený Barty, který si v červenci připsal druhý grandslamový titul ve Wimbledonu, má potenciální čtvrtfinálový střet se sedmou nasazenou Polkou Igou Swiatekovou.

Pokud se Barty dostane do čtvrtfinále, mohla by vidět čtvrtou nasazenou Češku Plíškovou v zápase ve wimbledonském finále nebo šestou kanadskou nasazenou Biancu Andreescuovou, šampionku US Open z roku 2019, která vynechala loňský zápas v New Yorku.

Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka Serena Williamsová a její sestra, sedminásobná grandslamová vítězka Venus, kvůli zranění ve středu z akce odstoupily.

Osaka, dvojnásobná vítězka ve Spojených státech a Austrálii, začíná proti Češce Marie Pozkové a mohla se setkat s Američankou Aliciou Parksovou nebo kvalifikací druhého kola.

Ve čtvrtém kole by se Osaka mohla setkat s Kerberovou, ale tato část losování zahrnuje také Američana 21. nasazeného Coco Gauffa, jehož potenciálním soupeřem druhého kola bude vítěz mezi krajany Sloane Stephensovou a Madison Keysovou v odvetě ve finále US Open 2017 Stevens.

Cesta Svetoiny do čtvrtfinále se otevírá kvalifikaci a mohla by se střetnout ve čtvrtém kole s rumunskou bývalou světovou jedničkou Simonou Halepovou, která vyhrála 2018 French Open a 2019 Wimbledon.

Do čtvrtfinálového slosování patří Sabalenka Krejsikova, dvojnásobná grandslamová šampionka Garbine Muguruzaová a vicemistryně US Open 2020 Victoria Azarenková.

Barty začíná čelit ruské Vera Zvonarevová, finalistka US Open 2010, a v 16. kole by se mohla setkat s 13. americkým nasazeným Gene Bradym.

Plíšková a Andreescu vedou ve čtvrtfinále nerozhodně. Nejlépe hodnocenou překážkou pro Plíškovou ve čtvrtfinále je 14. nasazená Ruska Anastasia Pavljučenková, zatímco Andreescu získává ve své části loterie dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou z České republiky.

