Dvě cesty vpřed pro Bidena

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se investoři soustředili na dopad konfliktu na globální ekonomiky a trhy. V blízkém střednědobém horizontu bude výsledek záviset především na délce trvání konfliktu a rozsahu nárůstu cen energií, protože Evropa je vysoce závislá na Rusku, pokud jde o zemní plyn a uhlí.

V tuto chvíli je příliš brzy na to mluvit, protože situace je proměnlivá. Oznámili, že zatímco Spojené státy a jejich partneři v NATO odložili uvalení sankcí na ruskou energetiku Nové tresty Již nyní působí obrovské ztráty na měnových a finančních trzích Ruska. Opatření zahrnují odříznutí ruských bank od finanční sítě SWIFT a zabránění centrální bance použít svůj arzenál ve výši 630 miliard dolarů v devizových rezervách.

Ruská invaze má navíc významné dlouhodobé dopady: jde o nejvýznamnější geopolitickou událost od pádu Berlínské zdi v roce 1989.

V té době prezident George H. W. Bush a britská premiérka Margaret Thatcherová prohlásili, že rozpad Sovětského svazu povede k „mírová dividenda. Znamenaly, že by to umožnilo úměrné snížení výdajů na obranu, což by umožnilo přesměrovat více peněz na domácí priority.

Toto se ukázalo jako přesné hodnocení: Výdaje na obranu jako podíl celkových federálních výdajů Klesla z 27 procent v roce 1989 na 16 procent v roce 1999. Devadesátá léta se zase vyznačovala nadprůměrným ekonomickým růstem, nízkou inflací a přebytkem federálního rozpočtu na konci dekády.

Pro srovnání, dnešní situace je opačná: čím více budou Spojené státy přestavovat obranné kapacity, tím více zdrojů bude odkloněno od domácích priorit.

Do teď, Nebyl nakloněn materiálně zvyšovat vojenské výdaje. V prosinci podepsal zákon o obranné politice ve výši 768 miliard dolarů, což představuje 5procentní nárůst vojenských výdajů. Bylo to ale asi o 50 miliard dolarů více, než byl jeho původní požadavek, protože jak demokraté, tak republikáni věřili, že Bidenův návrh nestačí na to, aby čelil vojenskému postupu Číny a Ruska.

Gary Schmidt z American Enterprise Institute potvrzuje, že Biden nyní čelíTrumanův moment.Věří, že přes veškerou touhu Bidena dostát Rooseveltově rozsáhlé domácí agendě by měl místo toho následovat vedení prezidenta Trumana, který po druhé světové válce přestavěl americkou armádu a přijal koherentní zahraniční politiku, aby čelil komunistické expanzi.

Aby tak učinil, bude si muset Biden stanovit jasné politické priority. Ve svém projevu o stavu unie ocenil koordinovanou reakci Spojených států a jejich spojenců na konfrontaci s ruskou agresí. Neupřesnil ale potřebu zvýšit výdaje na obranu nebo snížit výdaje na domácí programy.

S federálním dluhem na rekordních úrovních, inflací na nejvyšších úrovních za čtyři desetiletí a Federální rezervou na pokraji zpřísnění měnové politiky je třeba dostat výdaje pod kontrolu. Biden nemůže následovat přístup prezidenta Johnsona během vietnamské války a navyšovat „zbraně a máslo“. Nemá ani prostor pro to, aby následoval strategii prezidenta Reagana utrácet velké výdaje na Rusko.

Vzhledem k těmto finančním omezením, jaké zbývající možnosti je třeba zvážit?

Můj názor je, že jsou dva způsoby, jak postupovat. Prvním z nich je poté znovu vybudovat aliance po celém světě Odmítnutí pluralismu ve prospěch dvoustranných dohod. Druhým je použití obchodu jako další páky.

Za prvé, Biden si zaslouží uznání za podporu postavení Ameriky u jejích partnerů v NATO v uplynulém roce. Spor o to, že Evropě zaplatí její spravedlivý díl břemene, by se měl nyní zmírnit, když si členové uvědomí, co je v sázce.

Německo nedávno zvýšilo svůj cíl výdajů na obranu nad 2 procenta HDP vytvořením strategické zásoby zemního plynu. podle Washington PostÚředník na ministerstvu hospodářství prohlásil: „Musíme jako Němci přijmout, že za naši bezpečnost musíme platit v ekonomických termínech, v jaké už v Pax Americana nemůžeme doufat.“

Rovněž neutrální země jako Švýcarsko a Švédsko poskytly Ukrajině podporu, zatímco několik bývalých sovětských satelitních států, včetně České republiky, Maďarska, Bulharska a Rumunska, odsoudilo ruskou akci.

V oblasti obchodu by cílem měla být úplná izolace Ruska. Kromě finančních postihů Status Ruska jako člena Světové obchodní organizace Mělo by být přezkoumáno a případně zrušeno. Pokud ano, Rusko by čelilo návratu do RVHP, kde se jeho obchodní partneři omezovali na sovětské satelity a další komunistické země.

Bidenova administrativa musí zrušit cla, která prezident Trump uvalil na některé z nejbližších spojenců Ameriky, a zároveň na ně reagovat. Čína nedokázala koupit žádný z dalších 200 miliard dolarů ve vývozu které byly přislíbeny před dvěma lety. To jen posiluje dojem Číny, že vládě USA chybí závazek k provádění dohod.

Mezitím by měl Biden oživit členství USA v Partneři napříč Pacifikem Obchodní dohoda (TPP), od níž Trump odstoupil v roce 2017. Pokud si Spojené státy chtějí obnovit svou pověst globálního lídra, musí z toho učinit nejvyšší prioritu.

Konečným cílem by mělo být zachování volného obchodu se spojenci a zároveň zachování obchodních bariér s protivníky.

Otázkou je, zda Biden dokáže vybudovat konsenzus mezi demokraty a republikány, že ruskému úsilí o destabilizaci západní aliance je třeba čelit vojenskou silou a multilaterálními závazky. Vytvořením dohod se spojenci a využitím finančních sankcí a obchodu jako nástroje k porážce protivníků mohou Spojené státy zmírnit břemeno nové studené války na Američanech.