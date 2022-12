Nástražné pasti a ničení v Chersonu na Ukrajině po stažení ruské armády

Chersonská oblast, Ukrajina – Pohled na čerstvě vyrobené šindele na střeše zničeného domu byl jako malý sluneční paprsek vynořující se mezi ruinami vesnice Myrn.

Na začátku války jeden [Ukrainian] Zvedla telefon a ukázala video usmívajícího se mladíka v uniformě, jak se chlubí úspěchem své jednotky při udržení Rusů na uzdě, řekla listu The Daily Beast Tatiana, místní obyvatelka středního věku.

Téměř okamžitě poté ruské dělostřelectvo v domnění, že ukrajinští vojáci Ukryjte se v něm.

Operační bezpečnost Ukrajiny je nyní přísnější, ale Tatianin hněv je stále hmatatelný. Šest měsíců byla tato vesnice na ukrajinské frontové linii války Chersonská oblast, Který ruské síly Zajal ho v prvních týdnech invaze. Tatiana zůstala pod bombardováním jen se svým psem ve společnosti. Srst nebohého zvířete byla potrhaná – vrčelo a štěkalo hlavou na každého, kdo k němu udělal krok.

Život v Chersonu ještě není normální. Nejen, že obyvatelstvu hrozí ruské bombardování, ale pole jsou poseta minami, odhozenou a nevybuchlou municí a nástražnými zařízeními nastraženými ustupujícími ruskými silami.

Při návratu ze Snihurivky, další dříve frontové vesnice, jsme minuli ukrajinský tankový podvod na boku v příkopu u silnice. Bylo zničeno před méně než 15 minutami odpálením granátu. Jeho stopy spadly, jeho trup praskl a palivo unikalo. Její hůl seděla nad mrtvolou, napjatá a třesoucí se, ale jako zázrakem nezraněná.

Anthony Connell, odborník na odminování švýcarské odminovací společnosti FSD, předpověděl, že Ukrajincům bude trvat „dekády míru“, než vyčistí zemi od zbytků výbušnin. Od roku 2016 působil v oblasti Donbass, která byla do té doby jednou z nejvíce zaminovaných oblastí na světě.

Nyní jsou škody na celé zemi nepopsatelně horší. Dokonce i v oblasti Kyjeva a Černihivska, kde bitvy zuřily něco málo přes měsíc, je mnoho oblastí příliš nebezpečných, než aby se jimi dalo projít. Connell odhadl, že od jejich osvobození v dubnu byly v těchto oblastech zabity výbušninami desítky civilistů.

K problémům civilistů, jako je Tatiana, se přidává strašlivá ekonomická krize způsobená válkou. Taťánin zeť, který si nepřál být jmenován, řekl, že místní úřady přislíbily finanční pomoc, ale zatím z toho nic nebylo.

„Kdy se sem můžeme vrátit, abychom tu bydleli? Všechno je to o penězích. A my máme velmi málo,“ řekl The Daily Beast. Než udeří nejhorší chladné počasí, přebudují, jak jen budou moci. zůstat u širší rodiny v Mykolajivské oblasti, než se na podzim vrátí do své vesnice.

Toto je začátek toho, co bude pravděpodobně nejtěžší zima v nedávné historii Ukrajiny, protože civilisté trpí rozsáhlým nedostatkem tepla a vody poté, co série ruských raketových útoků ochromila energetickou infrastrukturu země.

Stejně jako mnoho deprivací, ke kterým došlo během války, se Ukrajinci vyrovnávají, jak nejlépe mohou. Když se procházíte ulicemi jakéhokoli většího města, můžete slyšet hučení dieselových generátorů, které se dovážejí po tisících, aby poháněly místní domy a podniky.

Místní úřady a organizace občanské společnosti zřídily tisíce „nepřemožitelných stanic“ ve školách, veřejných budovách a nádražích po celé Ukrajině. Jsou to stany vybavené ohřívači a elektrárnami pro nabíjení zařízení a poskytování čaje, kávy a sendvičů. Ale to by mohlo být víc než jen první pomoc během období, které se stalo nejtěžším od začátku totální invaze v únoru.

Když The Daily Beast minulý čtvrtek navštívil Chersonský region, od vjezdu do města Cherson, odkud stovky uprchly před obnoveným bombardováním ruskou armádou, proudily řady aut, které se nyní skrývalo přes řeku Dněpr jen asi míli daleko.

Je to na hony vzdáleno jásotu z minulého týdne, když triumfující prezident Volodymyr Zelenskyj vstoupil na hlavní náměstí města, které bylo plné jásajících občanů zpívajících vlastenecké písně a mávajících ukrajinskými vlajkami.

Od té doby bylo při ruských útocích zabito nejméně 32 civilistů, což je nejvíce ze všech regionů v zemi. Město bylo zcela bez elektřiny a místní úřady trvaly na tom, aby tak učinil každý, kdo má možnost se na zimu evakuovat.

To, co se děje v Chersonu, je mikrokosmos státu Ukrajina jako celek.

Je tu nešťastná ironie, protože na vojenské frontě si ukrajinské ozbrojené síly vedou lépe, než i ty nejoptimističtější předválečné prognózy. Ukrajinci nedávno provedli dvě úspěšné a dobře provedené protiofenzívy v Charkovské a Chersonské oblasti, což jim umožnilo osvobodit části území, včetně jediného hlavního města provincie, které Rusové dobyli.

Mezitím Rusové nebyli schopni dosáhnout svých nejšetrnějších válečných cílů. V Doněcké oblasti ruská armáda a Wagnerova skupina žoldáků neúnavně útočí na městečko Bachmut a dosahují dalších územních zisků za cenu značných ztrát na životech.

Asi pět minut jízdy od Tatianina místa jsou zbytky ruských zákopů poseté opuštěnými zbraněmi a municí zasypané odpadky. Vrakem prolézala a hledala potravu zrzavá kočka s jasně zelenýma očima, která naskočila do našeho auta a odmítla odjet. Nakonec jsme ho vzali s sebou do Kyjeva.

Po návratu do hlavního města Anna Kudryashova, slavná zpěvačka, řekla, že očekávala, že stráví zimu ve svém domě bez ohledu na to, co se stalo. „Jsem se svou rodinou a to je pro mě nejdůležitější a nejteplejší věc,“ řekla The Daily Beast.