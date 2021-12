Tiny Habits na Kindle mohou pomoci vašim cílům pro rok 2022 za 3 $ nebo více e-knih za 5 $ nebo méně

Dnes pouze jako součást Denní epické pořadyAmazon nabízí Výběr e-knih Kindle za cenu 5 dolarů nebo méně. Náš oblíbený je Malé zvyky: Malé změny, které pro ni změní všechno 2,99 USD. Pro srovnání, na Amazonu obvykle běží 10 $ a dnešní nabídka je první slevou, kterou jsme viděli od června, kdy klesla na 2 $. Stále zde ušetříte 70 % a získáte jednu z nejlepších nabídek roku. Když se vydáme do roku 2022, zamilujete si tento bestseller New York Times napsaný odborníkem na zvyky ze Stanfordské univerzity. Tato kniha sdílí metodu „hackování“, která pomáhá rychle a snadno budovat nové návyky. O této knize se říká, že navazuje tam, kde atomové návyky skončily, takže je to skvělé čtení, pokud se v novém roce chystáte udělat nějaké nové práce. Podívejte se na zbytek výprodeje v Amazonii Pak přejděte níže pro další.

Nechcete do konce roku utratit nějaké peníze za čtení? Existuje několik dalších možností, které můžete zkontrolovat. Členové Prime mají ještě zbytek dne na to, aby si vyzvedli své první prosincové čtení na Kindle, což vám dá knihy v hodnotě až 6 dolarů na přečtení příští rok. Samozřejmě, pokud jste to ještě nezkusili Kindle UnlimitedSlužba čtení je k dispozici na adrese 30denní bezplatná zkušební verze Doručte do své elektronické čtečky miliony e-knih bez dalších nákladů

Možná vás knihy nebaví. Kdo by však nemiloval dobrou deskovou hru? Nyní máme několik nabídek, které můžeme vyzkoušet, když se blíží Nový rok. Budovu Lost Ruins of Arnak najdete na palubě amazonské deprese 40 dolarů, stejně jako další české hry jako Codenames for 9,50 USD A mnohem víc. Tyto nabídky pravděpodobně nebudou trvat dlouho, takže se nezapomeňte podívat na naše předchozí pokrytí, abyste viděli všechny způsoby, jak můžete ušetřit.

Více o malých zvycích:

BJ FOGG je zde, aby změnil váš život a změnil způsob, jakým přemýšlíme o lidském chování. Na základě dvacetiletého výzkumu a zkušeností Fogg se školením více než 40 000 lidí, drobné zvyky Porušuje zákon vytváření návyků. Díky zázračným objevům v každé kapitole se naučíte ty nejjednodušší a osvědčené způsoby, jak změnit svůj život. Fogg vám ukazuje, jak se cítit dobře ze svých úspěchů, místo toho, abyste se cítili špatně ze svých neúspěchů.

