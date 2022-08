Vítěz loterie Iowa Million Dollar zapomněl svůj vítězný tiket

Žít v malém městě Iowa je rozhodně dobrá věc. Stačí se zeptat výherce loterie Tada Alpera.

Alper z West Union si na minulý pátek koupil několik lístků 99 milionů dolarů Mega Millions kreslení v obchodě Casey v Ossian, Winneshiek County.

V sobotu pracoval Alber ve West Union Event Center své rodiny, když ho návaly hladu dohnaly ke kuře. Když byl v obchodě, požádal zaměstnance, aby zkontroloval jeho vstupenky na Mega Millions, aniž by si uvědomil, že v Ossianu byl prodán lístek za 1 milion dolarů.

Jak si dokážete představit, Alber byl ohromen, když zjistil, že má tiket za 1 milion dolarů, jediný, který se vyprodal v pátečním losování Mega Million po celých Spojených státech. Byl tak vzrušený, že Albert téměř odešel, aniž by zaplatil za své kuře. Nakonec to udělal, ale na něco jiného zapomněl. Výherní tiket nechal uvnitř prodejny.

Albert se vrátil do centra událostí a řekl svému bratrovi a švagrové o svém štěstí. Tehdy sestře jeho ženy zavolal její sestra. Vedla obchod, kde Albert nechal svůj vítězný tiket, a řekla Albertovi loterie v iowě, Řekla: Tad má lístek tady, řekni mu, ať se vrátí do obchodu a dostane lístek! „

Krátce poté, co jeho švagrová obdržela toto volání, Albert vzal vítězný tiket zpět. Zpráva o jeho vítězství se rozšířila jako požár v komunitách West Union a Ossian. Když dnes předával tiket v sídle loterie Iowa v Clive, řekl: „Myslím, že ve 14:00 označil půlku města. V 17:00 to každý ví. Je to skvělé.“

Co udělá se svými výdělky? Alber plánuje koupit restauraci v Clermontu, kterou vlastní jeho bratr, ale od vypuknutí COVID-19 je zavřená. Alber řekl: „Myslím, že je čas znovu otevřít a teď mám peníze na vydělávání.“

Myslím, že by bylo také dobré hodit nějaké peníze na jeho švagrovou. Víš, ten, kdo to ušetřil, zavolal, aby nechal vítězný tiket v obchodě.

