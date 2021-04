Malé hlavní město Praha zažije Velikonoce bez turistů – opět

Tradiční česká hospoda „Deminka“ Jakub Ricica, která se nachází hned za Národním muzeem a kousek od desítek hotelů, je magnetem pro stáda turistů, kteří každoročně sjíždějí do Prahy na velikonoční svátky. Ale již druhý rok po sobě sedí na židlích dřevěné židle, na baru se hromadí džbánky na pivo a plzeňské faucety zůstávají suché před tím, co by za normálních okolností bylo jedním z největších víkendů vydělávání peněz roku.

„Velikonoce jsou obvykle první víkend v Praze, kdy to začíná opravdu přeplněně, a pak pokračujte,“ řekl Richika, který odhaduje, že turisté vytvářejí zhruba 60 procent příjmů pro hospodu, kterou založil v roce 1882. „Velikonoce jsou obvykle první víkend v Praha, až to začne být opravdu přeplněné, pak pokračuj. “ Na tento rok se už nedíváme. Doufáme, že rok 2022 bude rokem nula. “

Poloha Prahy v srdci Evropy, spolu s pohádkovým centrem dlážděných ulic, barokní architekturou a zámkem na kopci s výhledem na město, z něj činí oblíbený cíl pro dlouhé víkendy, jako jsou Velikonoce. Hlavní město České republiky v roce 2019 přivítalo více než 9 milionů turistů, což je podle Euromonitor International čtvrté nejnavštěvovanější město v Evropě po Londýně, Paříži a Římě.

“Ničí je to.” Ekonomika města závisí také na lidech, kteří utrácejí peníze v restauracích, barech a hotelech. Starosta Zdeněk Harib uvedl, že Praha představuje 60 procent příjmů z cestovního ruchu v České republice.

„Vidíme velký dopad, který to má na pražskou ekonomiku a na podnikatele, kteří poskytují služby v tomto odvětví,“ řekl Harib agentuře Reuters a dodal, že během velikonočních svátků v roce 2019 přišlo do Prahy 270 000 zahraničních turistů, ale letos se blížili nule. . „Ničí je to.“ Vzhledem k tomu, že cestovní omezení a hranice jsou uzavřeny napříč celou Evropou, majitelé podniků tvrdí, že pouze očkovací kampaně umožní lidem znovu svobodně cestovat.

V pětihvězdičkovém hotelu President na Vltavě řekla manažerka Veronica Vagikova, že v tomto ročním období hotel, uzavřený od října, obvykle pracoval téměř na plný výkon a na rušný víkend přijížděli hosté z celého světa. . Zatímco zaměstnanci využili prostoje k provedení upgradu včetně střešního baru, Vagiková uvedla, že neexistují žádné plány na opětovné otevření, dokud se zahraniční turisté nevrátí.

„Obvykle jsou všechny hotely v Praze vyprodané a na Velikonoce jsou ceny vysoké,“ řekla v tichém a děsivě prázdném hotelu. „Po mimosezóně vítáte nadcházející jaro a obchod se rozvíjí. Teď chceme jen přežít.“ (Úpravy Gareth Jones)

(Tento příběh nebyl editován zaměstnanci Devdiscourse a automaticky generován ze sdíleného zdroje.)