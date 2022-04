Gear: Závody cen NHL vypadají jako Spojené národy

Ze čtyř hlavních profesionálních sportovních lig v Severní Americe je NHL jedinou, ve které se poslední tým obvykle neoznačuje jako „mistr světa“. V NFL a National Basketball Association (NBA) tuto přezdívku často používají vítězové a v baseballu je „svět“ doslova součástí názvu série šampionátu. Je ironií, že NHL je jediná liga, která by mohla dávat větší smysl.

Dnešní NHL je skutečným Valným shromážděním Organizace spojených národů. Jistě, Kanada a USA stále zásobují většinu hráčů ligy, ale na začátku sezóny NHL 2021-22 bylo na soupiskách týmu zastoupeno 22 různých zemí. Nejde jen o symbolickou reprezentaci.

Zvažte, v kolika zemích budou jejich hráči soutěžit o letošní hlavní ceny. Hart Cup jako nejlepší hráč se jeví jako závod mezi dvěma Kanaďany (Conor McDavid z Edmonton Oilers a Jonathan Huberdeau z Florida Panthers), Němcem (Leon Drysitl z Oilers) a Američanem (Auston Matthews z Toronto Maple Listy). Norris Cup pro nejlepšího obránce se zdá být závodem tří koní, přičemž plnokrevníci pocházejí ze Švýcarska (Roman Josi z Nashville Predators), Kanady (Cal McCar z Colorado Avalanche) a Švédska (Victor Hedman z Tampa Bay Lightning).

A co nejlepší brankář ligy? To by měli Rus, Švéd, Fin nebo Dán, s Rusy Igorem Shesterkinem z New York Rangers a Andrejem Vasilevským z Lightning spolu s Jacobem Markstromem z Calgary Flames (Švédsko), predátorem Joosem Sarosem (Finsko) a Frederic Andersen z Carolina Hurricanes (Dánsko).

Další německý hráč, Moritz Seider z Detroit Red Wings, může být favoritem na zisk Calder Cupu jako nejlepší nováček, ale bude čelit tvrdé konkurenci mezi ostatními, Švédem (týmový kolega Red Wings Lucas Raymond) a Američanem (Trevor Zegras z Anaheim Ducks) a Kanaďan (Michael Banting z Toronta).

Chcete více důkazů o rostoucí mezinárodní chuti NHL? Přemýšlejte o této úžasné skutečnosti. Mezi 15 nejlepšími hlasujícími pro Calder Cup 2020-21 byli zástupci z devíti různých zemí. Na seznamu byli vítěz Rus Kirill Kaprizov z Minnesoty Wild a krajan Shesterkin, dále Čech (Vitek Vanasek z Washington Capitals), Němec (Tim Steitzl z Ottawa Senators) a Švýcar (Pius Sutter z Red Wings). . ), Švéd (Niels Hooglander z Vancouver Canucks) a Bělorus (Igor Sharangowicz z New Jersey Devils), spolu s Kanaďanem, čtyřmi Američany a třemi Finy. Jedním z Američanů byl Jason Robertson, Summer Calder, jehož matka se narodila na Filipínách.

Existuje mnoho dalších významných hráčů z celé ligy, kteří pocházejí z nedostatečně zastoupených zemí. V Los Angeles Kings se představí veteránská hvězda Anze Kopitar ze Slovinska a také nováček Arthur Kaliyev, americký občan narozený v Uzbekistánu. Columbus Blue Jackets vezl míč domů s brankářem Elvisem Merzlikinsem z Lotyšska a útočníkem Alexandrem Teixem z Francie. Dále je to Zdeno Chára ze Slovenska (New York Islander), Nor Mats Zukarilo (Minnesota Wild), Anton Khodubin z Kazachstánu (Dallas Stars), bulharsko-ruský dvojník Alexander Georgiev (New York Rangers) a Leo Komarov z Estonska. A nezapomeňme na Nathana Walkera ze St. Louis Blues, který má pravděpodobně nepravděpodobnou minulost v lize, protože jeho předci byli popisováni jako velšští Australané.

Ohromující rozmanitost talentové základny NHL je důkazem stálého celosvětového růstu hokejové hry, který je třeba přičíst alespoň zčásti soustředěnému úsilí NHL hrát předsezónní zápasy i zápasy základní části v Evropě a Asii. trhy. Od 90. let odehrála NHL více než 60 zápasů v Evropě a také šest v Japonsku a čtyři v Číně.

Kromě zápasů NHL Global Series, které proti sobě svádějí týmy NHL v různých zámořských městech, týmy NHL také cestovaly do Evropy, aby se utkaly s evropskými týmy v exhibičních výzvách. Týmy NHL se zúčastnily zápasů proti týmům, jako jsou Belfast Giants v Severním Irsku, SKA v Rusku, HC Liberec v České republice, Dinamo Riga v Lotyšsku, švédské MODO a Adler Mannheim Eagles.

Není náhoda, že hráči jako Draisaitl, Seider a Stűtzle strávili nějaký čas ve vývojovém programu Mannheim Eagles, stejně jako není náhoda, že Austin Matthews ze Scottsdale v Arizoně vystopoval své kořeny ve hře až do prvních sezón Phoenixu (nyní Arizona). ) Kojot . Sledujte to, milujte to, žijte to.

Hra, kterou kdysi ovládali Kanaďané, je nyní hrou sdílenou mnoha hráči z mnoha zemí. Kvalita a kreativita hráčů ligy nikdy nebyla lepší a s tak velkým fondem hráčů, ze kterých je možné čerpat, se bude kvalita a kreativita pravděpodobně nadále zlepšovat. Brány se zkříženýma nohama a cíle ve stylu lakrosu se již stávají populárními. Co se stane příště?

Jak liga neustále roste, doufám, že vítězové play off NHL si budou i nadále říkat mistři Stanley Cupu, ne mistři světa. Více respektuje ostatní ligy, které budou nadále existovat po celém světě. Není však sporu o tom, že hráči NHL jsou tak světovou třídou, jak jen mohou.