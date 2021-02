Strategický dokument USA o delší čínské telegramu v Číně nevyvolává v Pekingu malou debatu

Vlajky Spojených států a Číny jsou vystaveny na stánku Americké mezinárodní obchodní komory (AICC) během veletrhu China International Trade in Services Fair v čínském Pekingu 28. května 2019.

Noviny uvedly, že efektivní přístup Spojených států k Číně vyžaduje „stejný disciplinovaný přístup, jaký použil při porážce Sovětského svazu“. „Americká strategie by měla zůstat laserově zaměřená na Xi a jeho vnitřní kruh a čínský politický kontext, v němž vládnou.“

„The Longer Telegram“ byl vydán koncem ledna Navrhl, jak by se nová administrativa USA měla vypořádat s rostoucí Čínou, a to stanovením podrobné kritiky vlády komunistické strany za prezidenta. Xi Jinping .

Ministerstvo podle oficiálního překladu uvedlo, že takové komentáře proti vládnoucí komunistické straně jsou „souborem pověstí a konspiračních teorií“ a že pokusy tlačit americko-čínské vztahy ke konfliktu by vedly k „úplnému neúspěchu“.

Čínské ministerstvo zahraničí v reakci na otázku reportéra časopisu Global Times kritizovalo The Longer Telegram za jeho výzvu k zadržení Číny.

Kritici tvrdí, že státem ovládaný systém v Číně těžil z toho, že mu bylo umožněno vstoupit do Světové obchodní organizace v roce 2001, aniž by rychle integroval druh volného trhu a systému založeného na pravidlech, který prosazovaly země jako USA.

Podle Chena je chybou novin to, že se na tuto situaci nevztahuje, protože Čína neřekla, že chce nahradit Spojené státy. Dodala, že jsou to Spojené státy, které záleží na tom, zda ztratí své centrální umístění ve Spojených státech. Globalismus.

„Delší telegram“ nereprezentuje čínskou realitu ani není dobrým výchozím bodem pro dialog, uvedl Chen Yami, zástupce ředitele a spolupracovník výzkumného pracovníka Čínského institutu mezinárodních studií v rámci státem podporovaného think tanku.

V reakci na tento vývoj The Longer Telegram říká, že USA by měly stanovit jasné červené čáry a body pro národní bezpečnost Pekingu, které by v případě překročení vedly k rozhodné americké reakci.

Některé z těchto červených linií zahrnují čínský vojenský útok nebo ekonomickou blokádu na Tchaj-wanu, uvádí se ve zprávě, která rovněž uvádí, že USA musí pevně odolávat jakýmkoli čínským hrozbám pro americké globální komunikační systémy.

Původním autorem „Dlouhého telegramu“ v roce 1946 byl americký diplomat George Kennan, který Moskva odpověděla na dotaz amerického ministerstva zahraničí ohledně sovětské zahraniční politiky. Kennane Příští rok publikoval související článek v oblasti zahraničních věcí pod pseudonymem „X“. V roce 1952 začal krátce působit jako americký velvyslanec v Moskvě.

Kennan ve svém příspěvku zdůraznil, že Rusové mají v úmyslu rozšířit sovětský režim po celém světě a proti koexistenci se Západem. Věřil, že namísto uklidnění USA by USA měly vyvíjet tlak na dosažení spolupráce Se sovětskou vládou, nebo dokonce s jejím vnitřním kolapsem.

Již více než 70 let – včetně rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 – vedly Spojené státy takzvaný liberální světový řád, v němž mezinárodní instituce položily základy světového řádu.

Tento posun začal zhruba v posledním desetiletí rostoucím ekonomickým a technologickým vlivem Číny a přístupem zahraniční politiky bývalého prezidenta Donalda Trumpa k zahraniční politice.