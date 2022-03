15 krásných knihoven z celého světa | Novinky ze zábavy

Knihovny jsou staré jako psané slovo. nejstarší známá knihovna, Ashurbanipal knihovnaPochází ze sedmého století před naším letopočtem. Knihovna patří asyrskému králi a sídlí ve dvou budovách v jeho paláci v Ninive (nachází se v dnešním Iráku) a obsahuje asi 30 000 klínopisných tabulek a papírových nápisů na témata od administrativních vládních předmětů po náboženství, lékařství, historie a dokonce i mnoho eposů a mýtů.

Skupiny jako tato skupina a Alexandrijská knihovna Neměly to být místa, kam byste se mohli jít podívat na nejnovější bestsellery, ale místo toho měly být úložiště informací, místa, kam by svět mohl posílat své těžce vydělané příběhy a znalosti, kam by zůstaly v bezpečí, aby vždy zapomeneme. Půjčování knihoven nebo oběžných knihoven ve skutečnosti nezačalo až do sedmnáctého a osmnáctého století, kdy předplatné knihovny, jako je Knihovna Benjamina Franklina Philadelphia Library Company státy jako např Zákon o muzeích prošel.

Dnes jsme zmatení, pokud jde o knihovny. tam Knihovna 116.867 Jen v USA si od roku 2019 a s příchodem elektronických čteček a chytrých telefonů můžeme snadno půjčovat materiály ze sbírek po celém světě pouhým stisknutím tlačítka. Abychom oslavili roli knihoven (minulých i současných) v našem světě, HeyTutore Fotografické koláže 15 krásných knihoven z celého světa. Některé z těchto institucí jsou staré tisíce let, zatímco jiné publikují materiál méně než deset let.

Bez ohledu na jejich věk mají všechny knihovny na mysli stejný cíl: rovné sdílení informací a nápadů pro lidi všech ras, věků a přesvědčení.