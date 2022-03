Crypto SPAC nastavují standard

Coincheck se tento týden stal 10. kryptoměnovou společností, která od loňského roku souhlasila s reverzní fúzí se speciální akviziční firmou (SPAC), zatímco obchodní platforma Circle a těžaři BitFuFu a Bitdeer doufají, že letos vstoupí na burzu, uvádí Bloomberg. zpráva.

„Často nemůžete posoudit úspěšnost těchto obchodů, dokud nebudou uzavřeny, protože se budou obchodovat alespoň blízko hodnotě peněz vložených do trustu před hlasováním akcionářů,“ řekla Kristi Marvin, generální ředitelka výzkumné firmy SPACInsider. Ve středu (23. března) ve zprávě agentury Bloomberg.

„Nejlepší způsob, jak posoudit jejich výkon, je po uzavření obchodu,“ řekla.

Tři kryptospolečnosti se nedávno postavily žalostnému trendu výkonnosti SPAC: Core Scientific Inc. Bakkt Holdings Inc., jeden z největších těžařů bitcoinů v Severní Americe. (což je nárůst o 43 % za poslední dva měsíce) a Cipher Mining Inc. (11 %).

De-SPAC, skupina 25 společností včetně SoFi Technologies a WeWork, začala po bianco šeku s poklesem o 9 %. Core Scientific je jedinou kryptospolečností v indexu.

Cipher a Bakkt obchodují pod úrovní, kde začali, když kotovali po svých obchodech SPAC, uvádí zpráva.

Japonská kryptoměnová platforma Coincheck vstoupí na burzu Nasdaq prostřednictvím fúze SPAC za 1,3 miliardy dolarů. Coincheck očekává, že fúzi s Thunder Bridge Capital Partners IV dokončí ve druhé polovině roku, přičemž z transakce získá 240 milionů dolarů v hotovosti, uvádí Bloomberg.

Burza, kterou vlastní Monex, má podle zprávy téměř 1,5 milionu ověřených zákazníků. Po fúzi SPAC si Monex ponechá většinový podíl v nové společnosti a bude vlastnit 82 % sloučené společnosti oproti 94 %, které nyní vlastní.

Coincheck se stal obětí jednoho z největších krypto hacků v historii v roce 2018, kdy se na burzu vloupali kyberzločinci, kteří ukradli XEM v hodnotě 500 milionů dolarů, původní měnu blockchainového projektu New Economy Movement neboli NEM, uvádí zpráva.