Shrnutí: Recenze jsou pro Sonic Superstars

Sonic Superstars se spustí příští týden, a pokud jste to propásli, stále čekáme na kód recenze Nintendo Switch.

Zatímco čekáme na recenzi Nintendo Life, dali jsme dohromady tento souhrn různých názorů a zjištění. Naši kolegové z Push Square již dali svůj verdikt, takže začneme tam:

„Můžeme to absolutně doporučit jako sólový zážitek, protože se toho hodně líbí na novém uměleckém stylu, do značné míry fantastickém soundtracku a vrstveném designu úrovní. Přidejte však jednoho nebo dva kamarády a rychle se to zamotá.“