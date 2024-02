Vědci vyvrtali ledové jádro z Antarktidy a byli znepokojeni tím, co našli

CNN

Důkazy z ledového jádra o výšce 2 000 stop odhalují, že ledový příkrov západní Antarktidy se podle nového výzkumu náhle a dramaticky zmenšil asi před 8 000 lety – což poskytuje šanci… Alarmující vize Jak rychle bude tát led v Antarktidě a hladina moří stoupne.

Část ledové pokrývky se na konci poslední doby ledové za pouhých 200 let ztenčila o 450 metrů (1 476 stop) – což je výška větší než Empire State Building. Podle studie Publikováno ve středu v časopise Nature Geoscience.

Podle autorů studie je to první přímý důkaz ukazující tak rychlou ztrátu ledu kdekoli v Antarktidě.

I když vědci věděli, že ledová pokrývka byla na konci poslední doby ledové větší než dnes, byla mnohem menší. Eric Wolff, glaciolog z University of Cambridge ve Spojeném království a autor studie, uvedl, že vědci přesně nevěděli, kdy k tomuto úbytku došlo.

Tato studie to mění, řekl CNN. „Byli jsme schopni přesně určit, kdy ustoupil, ale také jsme byli schopni určit, jak rychle klesal.“

Wolf řekl, že je nyní jasné, že ledová pokrývka v minulosti velmi rychle ustupovala a nebezpečí je, že by mohla začít znovu. „Pokud začne klesat, stane se to velmi rychle,“ dodal.

To by mohlo mít vážné důsledky pro globální vzestup hladiny moří. Ledový příkrov západní Antarktidy obsahuje dostatek vody ke zvýšení hladiny moří asi o 5 metrů – více než 16 stop – což by mohlo způsobit ničivé záplavy v pobřežních městech po celém světě.

Ted Scambos, glaciolog z University of Colorado Boulder, řekl, že studie je „vynikající detektivní prací“ na velké části antarktického ledového příkrovu.

Hlavním poselstvím, řekl CNN, je, že „množství ledu uloženého v Antarktidě se může velmi rychle změnit – tempem, které je pro mnoho pobřežních měst obtížné zvládnout“.

University of Cambridge/British Antarctic Survey Mapa znázorňující umístění Skytrain Ice Rise, části Ronne Ice Shelf, kde bylo pořízeno ledové jádro.

Ledová jádra jsou historickými archivy zemské atmosféry. Skládá se z vrstev ledu Vzniká padajícím a utlačeným sněhem Po tisíce let obsahovaly bubliny starověkého vzduchu a také znečišťující látky, které poskytují environmentální rekord Změny za tisíce let.

Ledová jádra analyzovaná ve studii byla vyvrtána ze Skytrain Ice Rise umístěného na okraji ledové pokrývky, poblíž místa, kde led začíná plavat a stává se součástí Ronne Ice Shelf.

Vědci jej vytěžili v roce 2019 pečlivým procesem, který zahrnoval nepřetržité vrtání po dobu 40 dnů a vytahování tenkého válce ledu několik stop najednou. Poté srdce rozřezali na kousky, zabalili je do izolovaných krabic uchovávaných při teplotě minus 20 stupňů Celsia a poslali je do Spojeného království letadlem a poté lodí.

Jakmile byli ve Spojeném království, vědci měřili izotopy vody nalezené v ledových jádrech, které poskytují informace o minulé teplotě. Vyšší teploty naznačují nižší led – představte si to jako horu, řekl Wolf, čím výše stoupáte, tím je chladnější.

Měřili také tlak vzduchových bublin zachycených v ledu. Nižší, tenčí led obsahuje vzduchové bubliny s vyšším tlakem.

University of Cambridge/British Antarctic Survey Uvnitř vrtného stanu na Skytrain Ice Rise vědci připravují vrtné soupravy pro další shození do vrtu.

Eric Wolf Izolované boxy naplněné vzorky ledu jsou naloženy na letadlo Twin Otter, Skytrain Ice Rise, Antarktida.

Wolf řekl: Bylo překvapením, když data odhalila, jak rychle led na konci poslední doby ledové roztál. „Strávili jsme spoustu času kontrolou, zda jsme v analýze neudělali nic špatného.“

Ledový příkrov západní Antarktidy je zvláště citlivý na změnu klimatu, protože země pod ním leží pod hladinou moře a svažuje se dolů. Když se teplá voda dostane na dno, může velmi rychle tát. „Mohlo by dojít k útěku, a to se jasně stalo před 8 000 lety,“ řekl Wolf.

Co činí zjištění tak znepokojujícími je, že jakmile k tomuto úniku dojde, „je velmi málo, pokud vůbec něco, můžeme udělat, abychom to zastavili,“ řekla Isobel Royle, glacioložka z British Antarctic Survey a spoluautorka studie. Řekla to CNN.

Rozhodující věcí je „netestovat to příliš mnoho“, řekl Wolf, a to znamená řešit změnu klimatu. „Stále se můžeme těmto bodům zlomu vyhnout,“ řekl.

Zpráva říká, že nová data pomohou zlepšit přesnost modelů, které vědci používají k předpovědi, jak bude ledová pokrývka reagovat na globální oteplování v budoucnu.

David Thornalley, oceánograf a klimatolog z University College London, řekl, že údaje ze studie jsou „úžasné“. Varoval, že když se studie zabývala obdobím před 8 000 lety, kdy byly klimatické podmínky odlišné, výsledky nebyly přímým příkladem toho, co se stane dnes. Dodal však, že stále mohou poskytnout „pohled do způsobu, jakým by se mohly zhroucení ledových příkrovů“.

Studie přichází v době, kdy vědci pokračují v bijení na poplach ohledně toho, co se děje na nejizolovanějším kontinentu na Zemi.

Například ledovec Thwaites, také v západní Antarktidě, Rychle se rozpouští. Studie z roku 2022 uvedla, že řeka Thwaites – přezdívaná „ledovec soudného dne“ kvůli katastrofálním účinkům, které by její kolaps mohl mít na vzestup hladiny moří – byla zničující. Visící za nehty Jak se planeta otepluje.

Tato nová studie tyto obavy zvyšuje, řekl Scambos. „(To) ukazuje, že ke stejným procesům, které vidíme a které právě začínají v oblastech, jako je ledovec Thwaites, docházelo již dříve v podobných oblastech v Antarktidě a ve skutečnosti bylo tempo úbytku ledu srovnatelné s našimi nejhoršími obavami. o prchavém ledu. Ztráta.“