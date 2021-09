Proveďte v pátek předobjednávky iPhonu 13 jako jednokrokový proces podle těchto kroků

Pokud plánujete předobjednat jeden z nových modelů Apple iPhone 13 v pátek 17. září v 8:00 ET, mohlo by vás zajímat. Apple říká Zákazníci se mohou předem zaregistrovat se svými údaji, aby byl proces platby o něco jednodušší. Nyní, než něco řeknete, s touto myšlenkou naprosto souhlasím Předběžná registrace NS Předobjednávka vypadá hloupě. Pokud jste ale někdo, kdo chce dokončit předobjednávku co nejrychleji, aby zajistil brzké datum expedice během období nedostatku globálních komponent, stojí za to to vědět. Uvědomte si, že tento proces je k dispozici pouze do čtvrtka půlnoci ET.

To je úžasné Není to poprvé, co Apple nabídl předběžnou registraci. Zdá se však, že tato cesta byla dříve vyhrazena pro zákazníky v programu upgradu zařízení iPhone, Mac zvěsti Zprávy, 24měsíční platební plán, který zahrnuje AppleCare Plus a nabízí upgrade telefonu každý rok. Nyní však může kdokoli zadat svá data předčasně a koupit si telefon s minimem potíží v den spuštění.

Chcete-li se předběžně zaregistrovat, přejděte do aplikace Apple Store nebo Web Apple Začít. Kdokoli v plánu upgradu bude zkontrolován na způsobilost k upgradu a schválen pro jeho kreditní limity. Ostatní zákazníci si mohou vybrat preferovaný model iPhonu, zaregistrovat stav svého operátora, zadat platební údaje a vybrat si příslušenství a/nebo plán AppleCare Plus. Mějte na paměti, že někteří uživatelé hlásí zobrazení chybové zprávy „Předobjednávka iPhone vypršela“, což Mac zvěsti Poznámky Zdá se, že došlo k závadě.

Aktualizace 16. září 9:35 ET ET: Odkaz přidán do Apple tisková zpráva.