Tento motýl mohl být prvním hmyzem, který vyhynul kvůli urbanizaci ve Spojených státech

Ve studii byl použit 93letý vzorek modrého motýla. obrázek : Polní muzeum

Vědci tvrdí, že potvrdili po celá desetiletí – Staré podezření ze ztráty Modrý motýl Xerces ve Spojených státech do 40. let 20. století. Říká se to na základě genetické analýzy 93letého vzorku a dalších Modré Xerces byly skutečně odlišným druhem motýlů, nikoli podmnožinou jiných existujících druhů, Jak spekulují někteří učenci. Pokud je to pravda, potvrdilo by to konec motýla jako první známé vyhynutí hmyzu ve Spojených státech spojené s urbanizací.

Xerces modrá, nebo Zerzat Glucophage, byl původem z poloostrova San Francisco v Kalifornii. Název se ve skutečnosti týká pouze mužských motýlů Před jejími duhovými křídly byla ohromující modrá až fialová barva a černé lemování. ženský Bylo to jasnější brouwn křídla. Poslední potvrzené pozorování Xerces modré se objevilo na počátku 40. let. A přestože dnes existují druhy související s motýly, všeobecně se věří, že jejich evoluční cesta brzy poté skončila, a to hlavně díky jejich rostoucí ztrátě stanoviště v důsledku našeho vývoje nových budov a struktur v této oblasti.

“ Když ztratíme jakýkoli druh, dojde v přírodě k vlnění, které nakonec ovlivní člověka, velmi.”

Smutný příběh Blue Xerces od té doby povzbuzuje ekology. V roce 1971 Xerces Association, ne Byla vytvořena nezisková organizace zabývající se ochranou hmyzu a dalších bezobratlých, která přijala motýla jako svůj talisman. Nedávno to někteří lidé měli zeptal se Je-li modrý Xerces ideálním kandidátem na vyhynutí, tak i myšlenka přivést tento druh zpět k životu. K tomu může dojít buď pomocí technik genetického inženýrství (jako je např Jurský park) nebo zavedením druhu úzce souvisejícího s jeho původním stanovištěm – obsah, Pokoušet se znovu vytvořit okolnosti, které vedly ke ztrátě Motýl na prvním místě.

Skupina vyhynulého modrého motýla Xersise je zachována v Field Museum v Chicagu. obrázek : Polní muzeum

G / O Media mohou dostat provizi

Někteří vědci však také uvažovali, vzhledem k jejich blízké podobnosti s jinými motýly, zda lze modré Xerces přesněji považovat za poddruh než za jinou skupinu. To je ještě široce nalezené dnes v západní polovině Severní Ameriky: Stříbrný modrý motýl, nebo Glaucopsyche lygdamus. Aby pomohli urovnat tuto debatu, vědci z různých výzkumných institucí se ponořili hluboko do DNA modrých motýlů Xerces a dalších motýlů. Ačkoli většina DNA byla odebrána z jejich hlavního vzorku , převzato z Field Museum v Chicagu, Illinois, zhoršilo týmové využití následujících – generování sekvencí je nechte Získávají dostatek informací, aby mohli platně srovnávat jeho rodovou linii.

„Sekvenováním DNA z téměř 100 let starého vzorku a jejím porovnáním se vzorky jiných modrých Xerces a mnoha dalších blízce příbuzných druhů, Dokázali jsme ukázat, že všechny vzorky Xerces jsou navzájem nejbližší příbuzní, Liší se od všech ostatních vzorků, včetně běžných běžných druhů, “ Cory Morrow, evoluční biolog, režisér a režisér Kurátor skupiny Cornell University hmyzu to řekl Gizmodovi v e-mailu. Zjištění týmu byla zveřejněna v úterý v časopise Biology Letters.

Ačkoli tým Nebyli schopni úplně zachránit DNA motýla, že Říci jejich práce Prvním krokem může být naučit se geneticky oživit Blue Xerces. Ale důležitější než tento vyhynulý motýl je, že hmyz je stále naživu Dnes.

Autoři studie Felix Grewe a Cory Moreau pracují v laboratoři Pritzker DNA v Field Museum. obrázek : Polní muzeum

„Víme, že lidský vliv může mít negativní dopad na biologickou rozmanitost, ale můžeme také zaměřit naše úsilí na ochranu druhů žijících na dnešní planetě,“ řekl Morrow. “Všechno Jeden z nás může pomoci chránit biologickou rozmanitost podporou ochranářských komunit a ochranou původních stanovišť. Když ztratíme jakýkoli druh, dojde v přírodě k vlnění, které nakonec ovlivní člověka, velmi.”

Jak však dodal Moreau, tento výzkum také ukazuje hodnotu zachování biologické minulosti co nejlépe, protože my Nikdy nevíte, jak z toho budou těžit naše vnoučata.

„Je to vynikající příklad toho, jak lze na některé vědecké otázky odpovědět pouze pomocí vzorků z muzeí, a proto musíme tyto sbírky chránit a dále je rozšiřovat,“ uvedla. „Nedovedeme si představit všechny způsoby, jak se bude v budoucnu používat, stejně jako si člověk, který sbíral tento modrý Xerces, nedokázal představit, že bychom mohli použít DNA k řešení otázky, která sahá dlouho předtím, než modrý Xerces vyhynul . “