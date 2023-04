Odlupuje se aplikace počasí na vašem iPhonu? Nejste to vy, ale Apple

Pokud jste něco jako my, první věc, kterou každé ráno uděláte, je zkontrolovat aplikaci počasí na vašem iPhone. Pokud dnes ráno vrátí prázdnou obrazovku, není to problém s Wi-Fi – systémy společnosti Apple měly celý den vážné problémy. Zdá se, že v 15:30 ET byla služba obnovena

Podle dnešní stránky stavu systému společnosti Apple má aplikace Počasí od pondělí 23:00 ET „přetrvávající“ problémy a služba může být „pomalá nebo nespolehlivá“. Apple poznamenává, že „někteří uživatelé jsou ovlivněni“, ale na základě anekdotické osvědčení– Včetně mé vlastní zkušenosti s Macworld – problém se zdá být poněkud převládající. Zdá se, že to také ovlivňuje widget Počasí, který hlásí „Žádná data o počasí“, i když se počasí v aplikaci zobrazuje správně. Stavová stránka také výslovně uvádí, že srážky v příští hodině nemusí být na Aljašce dostupné kvůli výpadku poskytovatele dat.

Apple na dotazy na Twitteru odpověděl zprávou, že „momentálně pracuje na řešení výpadku aplikace Počasí a zveřejní aktualizaci online“. Později odpoledne byla stavová stránka Applu zcela zelená a výstražný indikátor se rozsvítil.

Děkujeme vám za vaši trpělivost. V současné době pracujeme na řešení výpadku aplikace počasí a aktualizaci zveřejníme online zde: https://t.co/waNYZdXpJm Pokud máte nějaké další dotazy, pošlete nám soukromou zprávu. https://t.co/GDrqU22YpT – Podpora Apple (AppleSupport) 4. dubna 2023

Někteří zaměstnanci Macworld měli v posledních několika týdnech občasné problémy s aplikací Počasí. Někdy se aplikace načítá pomalu nebo se nenačte vůbec. Ukončení aplikace a restart bylo rychlé řešení, ale ani to ne vždy funguje. Takže čekáme, až nám Apple dá zelenou (doslova, na stavové stránce Applu je právě teď žlutá). Některé zprávy naznačovaly, že aktualizace iOS 16.4.1 by mohla být bezprostřední k vyřešení základního problému, ale zdá se, že Apple to vyřešil.

Samozřejmě to není konec světa, protože existuje mnoho způsobů, jak získat informace o počasí a předpovědi do telefonu. Poté, co Apple 1. ledna vypnul populární aplikaci Dark Sky, bude aplikace Počasí pro iOS – která převzala mnoho funkcí Dark Sky – pravděpodobně pro mnoho uživatelů zdrojem informací o počasí.