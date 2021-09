Vietnam – Česká republika: knockout vstupenka v ruce | Sportovní

Vietnamský tým udělal ve vítězném zápase proti Panamě dojem, a to nejen skóre, ale i způsobem hry. Dobře dodržovala taktiku a po celý zápas udržovala těsný kontakt, od podcenění neobratnosti v obraně až po ostrost v protiútokových situacích. Díky rozumné taktice trenéra Pham Minh Jianga si tým dokázal udržet vytrvalost během zápasu, zvláště když Panama vyniká v kondici a fyzické síle.

To jsou skvělé vlastnosti vietnamské reprezentace během prvních dvou zápasů. Očekává se tedy, že tým udrží rovnováhu zápasu, když bude 19. září večer hrát v rozhodujícím zápase s Českem. Z vietnamského národního týmu to není snadné. Česká republika nemusí být tak komplexní jako Brazílie. Jeho vynikající fyzická a technická formace však stačí na to, aby Minh Tri a jeho spoluhráčům v této soutěži zkomplikovala.

Je pozoruhodné, že v tomto zápase se Vietnamu nezúčastnil kapitán Van Vu, protože v minulosti proti Panamě dostal druhou žlutou kartu. Fu je zkušený hráč, takže jeho absence bude vyžadovat trenéra Minha Ťianga hodně úsilí najít náhradu, stejně jako najít způsoby, jak provozovat týmy. Zajímavá je také konfrontace brankáře Ho Van Wai a dvakrát staršího věku „veteránského“ brankáře české reprezentace.

24letý brankář Ho Van Y podal v zápase s Panamou skvělý výkon. Česká republika mezitím věří v zkušeného brankáře Libora Gersaka (46). Gersak byl hlavním brankářem České republiky v každém z jejich posledních dvou zápasů. Zejména to byl jeho vynikající výkon, který pomohl jeho týmu obstát v první polovině zápasu proti Brazílii. Tento brankář překonal rekord brazilské legendy Falcaa a stal se nejstarším hráčem, který se zúčastnil mistrovství světa ve fotbale FIFA.