Náhled 2. kola, rozpis kvalifikačních zápasů a jak sledovat živé události

UEFA Women’s League Champions League: Náhled 2. kola

Jak probíhají kvalifikace do druhého kola?

Je to docela jednoduché – prohrajete na agregaci přes dvě nohy a jste venku. Vyhrajte a kvalifikujete se do skupinových fází ročníku 2023/24.

Úterní zápasy budou hvězdně obsazené některými z nejslavnějších klubů v Evropě a domovem loňských finalistů Wolfsburgu.

Akce začíná Eintrachtem Frankfurt, čtyřnásobným vítězem UWCL – druhým nejvíce dekorovaným týmem po Lyonu. Německý tým již vyřadil další velký tým, Juventus, po kvalifikaci do prvního kola kvalifikace proti Spartě Praha. Český klub skončil v lize druhý za Slavií Praha a okamžitě postoupil do této fáze.

Mezitím se v Paříži utká Wolfsburg, který loni došel až do finále Ligy mistrů, proti Paris FC. Francouzská strana už poslala loňské semifinalisty do Arsenalu a bude odhodlána strhnout další rozruch vyřazením německých soupeřů. Mezitím se Wolfsburg snaží v této sezóně dosáhnout lepších výsledků, a to začíná v úterý.

Nechybí ani debut anglického klubu Manchester United, který v úterý poprvé přivítá Ligu mistrů v Lee Sports Village. V minulé sezóně skončily druhé v FA Women’s Super League – jejich vůbec nejlepší umístění v lize. Mají těžký úkol překonat pravidelné soupeře UWCL Paris Saint-Germain a PSG pojede do Manchesteru na první zápas, než bude hostit odvetu.

Čeká nás také spousta vzrušujících zápasů, Real Madrid se ve středu utká s Valerengou, spolu s Curychem vs Ajax a Roma vs Vorskla, abychom jmenovali alespoň některé.