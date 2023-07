Nový zájemce o Blackhawks Marcel ukradne show v Presseru

Od chvíle, kdy prospekt Blackhawks Marcel Marcel otevřel ústa, jsme věděli, že to nebude váš nudný, nevýrazný rozhovor.

Reportéři se v sobotu na pátém kurtu drželi stranou od úvodní a třetí otázky a po většinu Marcelova novinářského kolena.

Vrátil jsem se na své místo a poznamenal jsem: „Jestřábi nikdy, nikdy nemohli vyměnit tohoto muže.“

„Maximální kontrakt,“ řekl Ben Albaba The Sun Times. „Nejzábavnějších 10 minut mého času na tepu.“

Marcel, který je z České republiky, čelí dlouhému riziku, že si ho Hawks vyberou v pátém kole. Ale doufejme, že to udělá, protože, wow, dokáže naplnit magnetofon.

Otázka: Jaký to byl pocit být draftován?

A: „Právě jsem šel na záchod a zrovna jsem se vracel. Mám video, protože jsem byl v Kanadě u rodičů.“

A pak moje (paletová) máma, právě se přihlásila po telefonu: Řekla: ‚Jste náborováni!‘

„Říkám si: O čem to mluvíš?“ „Zbláznil jsem se.

„Díval jsem se na televizi, čekal, až mě vyberou, a pak jsem uviděl své jméno. Zbláznil se mi telefon. Měl jsem 50 hovorů současně. Bylo to šílené.“

Pak nám Marcel 6 stop-4, 243 liber říká, že k jeho úvodní schůzce s Falcons došlo v době, kdy byl pozastaven.

Q: Tak počkej. Proč jste byl suspendován?

A: „(Jsem) velký chlap. Ten chlap byl menší. Nebylo to tak špinavé. Ale nebylo to dobré. Fyzik mi řekl, že jedna strana je úplně modrá. Chudinka. Omlouvám se za to.“

Q: Tak počkej – jen jedna hra?

A: „Uh, myslím, že mám víc. Možná dva. Možná tři. Nepamatuji si. Jsem rád, že ne.“

Q: Jak jsi přišel ke svému jménu?

A: „Moje máma chtěla jmenovat (mého staršího bratra) Marcela Marcela, protože někdy, když jsi v češtině, dali tvé příjmení jako první a moje první jako poslední…ale nemohli to udělat kvůli vláda nebo tak něco. Když jsem přišel, byla to jediná možnost. Jsem za to rád. Spousta lidí si z něj dělá legraci, jako: ‚Kdo se jmenuje ten idiot?‘ Ale to je skvělé, řekl bych říci.“

Otázka: Měl jste vždy tento smysl pro humor?

A: „To je normální. Nepřišel jsem sem jako: ‚Ach, řeknu tenhle vtip.“ „Jen jsem se bavil. Je důležité lidi rozesmát, protože je to lepší než brečet. Mám rád veselou náladu.“

Otázka: Tweetují lidé na ledě?

A: „Ne, ale dělám si legraci. (V) mé první sezóně tam hrál nějaký Elvis Presley. Šel jsem na showdown a díval jsem se na rozhodčího a řekl jsem si: ‚Hej rozhodčí, víš nějaké taneční pohyby z té písně?

„Jen se rád bavím.“

Legrační muž dva:

Marcel Marcel nebyl v sobotu na Pátém třetím stadionu jediným komikem. Trenér Hawks Luke Richardson ukázal smysl pro humor, když vstoupil do mediální místnosti v tričku s nápisem „Kyle z Chicaga“.

„Moje žena ho našla na internetu a Kyle má dnes narozeniny,“ řekl Richardson s odkazem na generálního ředitele Kylea Davidsona, který minulý týden zahájil improvizovaný pouliční rozhovor v Nashvillu tím, že řekl nepozornému reportérovi, že je „Kyle z Chicaga.“

„Myslel jsem, že to budu nosit,“ pokračoval Richardson. „Viděl mě před pár minutami a řekl: ‚Ach, ne… Zeptal se, jestli to mám tady na sobě (na lisování) a znovu řekl: ‚Ach, ne‘.“

Stejně jako někteří jiní si Richardson myslel, že rozhovor byl zinscenovaný. Ale poté, co dostal zprávu od PR oddělení Hawks, že ne, Davidson pouze předváděl svůj smysl pro humor, musel Richardson napsat přátelům a rodině, že celá věc je skutečná.

„Myslím, že se Kyle snažil toho chlapa naznačit, když začal říkat celý seznam Stanley Cupu Chicagu Blackhawks,“ řekl Richardson. „Bylo to tak legrační. Myslel jsem, že je to cool.“

Pozor na sníh:

Tento týdenní vývojový kemp Blackhawks se skládá ze všech aktivit mimo led, poprvé pro organizaci. Trenéři mají téměř třicet hráčů zaměřených na fyzický rozvoj.

„Jejich těla nemají odpočinek,“ řekl trenér Luke Richardson. „Nechcete sedět a nic nedělat, ale můžete si odpočinout od stresu každodenního opotřebení.“

Hawks kombinují věci tím, že dávají hráčům lekce boxu a organizují teambuildingové aktivity, jako je návštěva hry Cubs.

„Byť teď chytřejší, dej jim nějaké nehmotné věci… jen aby se věci rozhýbaly, aby se trochu pobavily,“ řekl Richardson. „Možná se cítíte pohodlněji, když jste tady. Pokud se budete cítit lépe mimo led, bude vám lépe na ledě.“