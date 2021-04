Oddworld Soulstorm – Jak systémová grafika a hratelnost poskytují nezapomenutelný zážitek. • Eurogamer.net

Návrat Oddworld pokračuje ve své dosud nejambicióznější hře. Po účinném restartu franšízy s New ‘n’ Tasty v roce 2014 trvalo sedm let, než dorazila další velká hra Oddworld a Soulstorm nezklame. Možná to začalo život jako téměř falešné přehrání odchodu Abeho Exodda v éře PS1, ale ve skutečnosti jde o nejdramatičtější obrat série od Stranger’s Wrath. Jedná se o dobrodružství založené na systémech, které využívá moderní systémy fyziky a materiálů k poskytování jedinečných nápadů a zároveň zůstává věrné duchu Oddworld.

Je to také vykreslení pohonu jednotky. Tento výkonný nástroj umožnil mnoha tvůrcům vytvářet skvělé hry, ale s nejnovější technologií vykreslování povolenou motorem a zaměřením na fyziku a umělou inteligenci nabízí něco velmi odlišného od jakékoli jiné hry založené na jednotě, kterou jsme hráli. Ale řekněme si to jasně: Soulstorm není hra pro každého. Jakkoli je to v mnoha ohledech ambiciózní a dalekosáhlé, stále je v tom něco ze staré školy – v neposlední řadě je to úroveň obtížnosti, která může být brutální, stejně jako staré hry v seriálu. Ale pokud jde o mé peníze, je to nové a jiné, a zatímco tlumená estetika způsobila některým problémy, ponořte se hlouběji do hry a najdete opravdu krásný, i když nejlepší herní zážitek při 60 fps na PS5 a PC.

Soulstorm je v jádru stále stejný druh bočního rolování jako první dva franšízové ​​vstupy na PS1 a samozřejmě New ‘n’ Tasty na hardware nejnovější generace. Běžíte, skáčete, šplháte na římsy a vedete mudlovce ke svobodě – ale ve hře je nyní mnohem víc. To, co tým nabídl, je něco, co na videohrách miluji: skutečný systémový stadion. Každá fáze představuje stále složitější řadu výzev, které je třeba překonat, když pomalu vyplňujete svoji sadu nástrojů.

John Linneman představuje recenzi Oddworld Soulstorm Digital Foundry Technology.

Aniž by se to příliš kazilo, začíná to prostě dost – nejprve jsem se dozvěděl, že láhve hasí oheň, pak to postupuje k tomu, že hráč dostane novou láhev, která dělá opak, a oheň se šíří. To zase naznačuje, že se mohou dřevěné předměty spálit. Zapálil dřevěnou konstrukci, aby rozšířil peklo, než se scéna nakonec zhroutí při demonstraci fyziky. Poté začnete čelit odpůrcům umělé inteligence a v tomto okamžiku se začnou nástroje a techniky zvyšovat. Velká část hry se zaměřuje na hraní s nepřátelskou AI, stejně jako dobrá utajená hra. Stejně jako v dobré tajné hře je jasné, že chování nepřítele je telegrafováno a definováno. Mezi prvky uživatelského rozhraní, kužely viditelnosti a obecným chováním budete dobře rozumět tomu, jak nepřátelé interagují a interagují se systémy, které jste se naučili.

To je místo, kde se Soulstorm opravdu začíná lišit od svých předchůdců. V původních hrách jste byli většinou v obraně – schovávali se před nepřáteli a plížili se. Nyní má Abe více útočných tahů, než používat inventární předměty proti svým nepřátelům, aby ručně eliminoval a omezil nepřátele. Budete se blokovat před nepřátelským pohledem číháním v páře, skrývat se v trezorech ve stylu Metal Gear a vlastnit své nepřátele, abyste je přesunuli na své spojence. To vše je založeno na původních koncepcích Oddworld, ale výrazně se rozšířilo. Když to spárujete se šíří fází a výkonnými simulacemi fyziky, začne se skutečně objevovat hra.

Čím více se budete snažit, tím více uvidíte, jak logicky na sebe všechny herní systémy vzájemně působí – je to hra, která vás nutí myslet do strany a testovat své teorie. Místo, kde se Soulstorm setkává, je to, jak se tyto systémy integrují s některými krásnými stacionárními kousky a poskytují vynikající zážitek (zejména nebeský vlak je absolutní potěšení). Tato hra neustále přináší nové a zábavné nápady s jasnými pravidly a spoustou výzev. Soulstorm, i když vás úplně nedrží za ruku, se snaží zdůraznit pravidla zapojení.

Každá úroveň se skládá z několika aktivních vrstev scény za hlavní – a často vypadají úžasně.

Začnete také sbírat další předměty a drobnosti, které lze nakonec použít k výrobě nových tvorů. Obvykle nejsem fanouškem tohoto odvětví, ale zjistil jsem, že je to v tomto případě velmi okamžité a zábavné. Od výroby kouřových bomb, které můžete použít k vytvoření dynamického krytu pro utajení, až po poskakování míčků, které vytvoříte ze skalních bonbónů, a gumiček, které ničí nepřátele – se vaše sada nástrojů neustále rozšiřuje. A to opravdu myslím tím placeným systémem: všechny tyto nástroje, objekty a scénáře jsou vždy jasně definovány hrou, ale hráč má spoustu agentur, pokud jde o to, jak s nimi zacházet, zejména později ve hře .

Ale to, co to všechno opravdu prodává, je vizuál. Soulstorm nabízí skvělý 3D svět k prozkoumání: má pocit, který v jistých ohledech připomíná klasickou Team ICO díky své tyčící se architektuře a obrovským otevřeným prostorům. Velká část světa je viditelná a aktivní na dálku, a to natolik, že vzdálené struktury jsou skutečnými cílovými body a kde lze dalekohledy použít k náhledu budoucích zkušeností. Každá fáze mapy se skládá z velkého počátečního prostředí s několika interiéry. Průzkum je zcela plynulý a etapy jsou dlouhé. Tato hra také dokáže vrhnout na obrazovku velké množství postav – někdy uvidíte, co vypadá jako stovky mudlovců běhajících na pozadí, a v některých scénách je jejich úkolem je chránit při útěku. Pokud se podíváte pozorně, v těchto pokročilých modelech objevíte omezení, ale jsou stále velmi účinná při přepravě obrovských davů.

Je to tedy zajímavá show – tón ​​hry znamená, že některé oblasti mohou vypadat trochu nudně a raná stadia páru nemusí zapůsobit, ale jak hrajete, tyto detaily se začínají objevovat. Je to svět tak velký a podrobný, jak jsme viděli v postranní rolovací hře, jako je tato. I když miluji vizuální design, existují určitá omezení. Za prvé, ačkoli je kvalita textury obecně pevná, může se někdy objevit s menší přesností, než se očekávalo – některé materiály jsou znatelně rozmazané. Pak existují i ​​filmové scény, protože Oddworld se spoléhá spíše na předem nahraná videa než na filmové filmy ve hře. Je to alespoň 60 snímků za sekundu na PS5, ale bohužel je to uzamčeno na 30 snímků za sekundu na PC, v souladu s konzolovými verzemi poslední generace.

Cutscenes jsou dobře nasměrované a vypadají hezky – ale jsou to předem vykreslená videa. Funguje rychlostí 60 snímků za sekundu na systému PS5, ale rychlostí 30 snímků za sekundu na všech ostatních platformách, včetně PC.

Přehled je skvělý, ale jak dobře vypadá, záleží na platformě, kterou si vyberete. PlayStation 5 se vykresluje v nativním rozlišení 1440p, ale řešení vyhlazování chybí a časová stabilita je špatná, což má za následek spoustu lesku a některé aliasy. Počítač může běžet s vyšším počtem pixelů, ale tyto artefakty stále existují, a to i v nativním rozlišení 4K. PS4 Pro a PS4 běží na 1080p, ale kvalita stínu a osvětlení je na primárním zařízení snížena, zatímco snímková frekvence je 30 snímků za sekundu oproti 60 fps většinou na PS5. PS4 Professional běží dostatečně hladce na svém cíli 30 snímků za sekundu, ale má některé znatelné poklesy. Vanilla PS4 „Amateur“ má mezitím hluboké problémy s výkonem v náročnějších oblastech hry. Řešení duální vyrovnávací paměti v-sync vidí pokles snímkových frekvencí až na 20 fps, což možná není překvapivé, když se podíváme na zde prezentovanou fyziku vysokých daní. Kromě toho všechny verze (dokonce i PC!) Trpí znatelným koktáním kontrolního bodu, což je nepříjemné.

Verze pro PC vás nezíská s komplexní sadou nastavení, ale umožňuje více přizpůsobení s volitelným rozlišením, ale má svá omezení – není k dispozici podpora širokoúhlé obrazovky, ale nabízí alespoň vyšší rámec hodnotit opravdu velmi užitečné možnosti. Cítím, že musíme přepnout na stahování a nahrazení videosekvencí rychlostí 30 sn./s. Existuje však pocit, že zatímco Soulstorm je vícegenerační titul, vývojáři v zásadě tuto hru navrhli s ohledem na PlayStation 5 a PC. Aby skutečně mohl tento titul prosvítat, je nutný extra výkon – a já jsem svůj čas s hrou absolutně miloval.

Nastupující hratelnost, inteligentní design úrovně a hezké umělecké směřování ke mně opravdu mluví – ale určitě existuje staré školní myšlení, které nemusí fungovat pro každého. Rovněž bylo spuštěno s několika chybami, které mohly některé lidi zastavit, ale většina mých hlavních problémů s kódem byla vyřešena v záplatě. Ale upřímně, tuto hru miluji: je to perfektní sloučení starých a nových konceptů, které do sebe zapadají do překvapivě koherentního celku. Určitě má drsné hrany, ale je to vysoce kvalitní hra. Znamená to také první novou zkušenost Oddworld od roku 2005 – New ‘n’ Tasty byl vynikající, ale byl do značné míry remake. Soulstorm je inspirován Abeho Exodusem, ale je účinný v nové hře, která přináší spoustu nových nápadů. Ano, někdy je to frustrující, ale nakonec – stojí to za to.