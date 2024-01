Zdá se, že v Xbox Developer's Direct Edition je ukryt teaser na Quake 6 a nyní o něj fanoušci přicházejí

Xbox Developer Direct 2024 obsahovala spoustu ukázek, snímků obrazovky a informací o tom, co letos přijde na Xbox. Máme oficiální odhalení hry Indiana Jones and the Great Circle, datum vydání hry Hellblade 2: Senua's Saga, více informací o Obsidian's Avowed, překvapivé vystoupení Square Enix s aktualizací Visions of Mana a podrobnější informace. podívejte se na Ara: An Untold History. Fanoušci si ale na tabuli MachineGames všimli i něčeho jiného: slova Quake 6 vedle slavného loga Quake. Přirozeně propadají panice.

Poprvé byl spatřen škádlení PodzemětřeseníO tom, jak by nové zemětřesení mohlo vypadat, se již začalo spekulovat. Logo a název si můžete prohlédnout sami Oficiální odhalení hry Machinegames se odehrává kolem 11:36Nebo na snímku obrazovky níže.

Logo Quake a upoutávky pro Quake 6 byly spatřeny na tabuli Machinegames.

Zvláštní na tom všem je, že neexistuje žádný oficiální Quake 5… pokud nepočítáte Quake Champions, volně hratelnou hrdinskou střílečku s klasickou IP. Ze strany MachineGames to mohl být jen vtip.

Pokud ne, jediným vývojářem kvalifikovaným pro práci na novém Quake bude pravděpodobně Series Creator ID Program. Kromě toho, že MachineGames přináší další neznámou klasickou střílečku, DOOM, modernímu publiku se svým pohledem na Wolfensteina, má MachineGames také historii práce na Quake. Studio vytvořilo dvě rozšíření pro původní hru Quake – Past Dimensions a Machine Dimensions – které byly součástí remasteru 2021. Machinegames také vyvinulo 28 nových úrovní kampaně a novou úroveň Deathmatch pro loňský remaster Quake 2. Pokud někdo jiný než id bude vyvíjet nový Quake, Machinegames se jeví jako přirozená volba.

Požádali jsme Machinegames o komentář a pokud se ozveme, aktualizujeme tento příspěvek.

