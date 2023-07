Nové hry pro Xbox – 3.–9. července

Příští týden vyjde osm nových herních titulů pro Xbox, včetně bývalé exkluzivity Stadia Gylt a klasického Gimmick platformy NES! speciální edice.

Příští týden je klid, protože máme jen osm Vydání nových her pro Xbox narazit na plošinu. Vrcholem účtu pro mnohé bude pravděpodobně Gylt od Tequila Works, který přichází na Xbox Series X | S a Xbox One 6. července. Tato adventura byla exkluzivně pro Stadii, takže je hezké vidět, že se konečně dostává na jiné platformy.

Pokud jde o nové hry přicházející do Game Pass příští týden, pozor: Arcade Paradise 3. července a Sword and Fairy: Together Forever 5. července.

3. července

Echoblade – Xbox Series X | S, Xbox One

6. července

trik! Speciální edice – Xbox Series X | S, Xbox One

City Limits – Xbox Series X | S, Xbox One

Relaxujte a stavte města na opuštěném a klidném ostrově. Plánujte dopředu, abyste efektivně pokryli ostrov kombinováním budov a posílením svého místa na dlaždicích. Každé kolo se objeví entita, která se pokouší zachytit neplodné nebo nestabilní dlaždice.

Gilt – Xbox Series X | S, Xbox One

GYLT, odehrávající se v děsivém a smutném světě, je děsivý příběh, který mísí fantazii a realitu v surrealistickém prostředí, kde se vaše noční můry stanou skutečností. Schovejte se před strašlivými tvory nebo se jim postavte, když najdete cestu přes výzvy tohoto zlověstného světa.

Šátek – Xbox Series X | S, Xbox One

Šátek je atmosférická a emocionální cesta o tom, co to znamená být hrdinou. Dobrodružná hra, která kombinuje hádanky a 3D platformy. Prozkoumejte nádherně zpracované světy a objevte svůj skutečný osud s pomocí dračí šály.

7. července

Complete Quiet – Xbox Series X | S, Xbox One

V této hře o přežití, záhadách a dobrodružství v otevřeném světě se musíte naučit, jak Pap a jeho kamarádi z rádia udržovali svou rádiovou síť, chránili země, po kterých nyní kráčí, a umlčovali džungli, aby našli vašeho zmizelého syna.

Česnek – Xbox Series X | S, Xbox One

Jste česnek, chlapec s cibulovou hlavou a chcete vylézt na posvátnou věž, abyste se setkali s internetovými bohy, kteří vám splní vaše přání. Ale pak se něco nepovede podle plánu… Procházejte se, skákejte a probíjejte se úrovněmi plnými nepřátel, pastí a inovativních plošinových mechanik. Hra má mnoho kontrolních bodů, takže nebudete frustrovaní jednoduchou a zábavnou mechanikou s možností provádět úžasné úprky. Garlic, inspirovaný klasikou žánru, je solidní, ale zábavná hra, která je ideální pro nové i zkušené hráče. Funkce

* Mnoho kontrolních bodů, abyste nebyli frustrovaní

* Platformová akční hratelnost

* Nostalgické pixel art

* Epické bitvy s bossy

* Legrační hlavní příběh

Safari Pinball – Xbox Series X | S, Xbox One, Windows