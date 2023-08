Šachový turnaj: Praggnanandhaa se vrací domů s obrovskou sumou po epické bitvě proti Carlsenovi

Přepisování historie Ind Rameshbabu Pragnananda na dosud největší scéně světového šachu bojoval ve čtvrtek na nedávno skončeném mistrovství světa FIDE 2023 v impozantním finále proti Magnusovi Carlsenovi. Bragnananda, který přežil jako světová 3 Fabiano Caruana a světová 2 Hikaru Nakamura, obsadil na slavném turnaji druhé místo. Po napsání slavné kapitoly indické šachové historie byl Pragnananda nakonec poražen Carlsenem 1,5-0,5 v tie-breaku, přičemž indický velmistr vybojoval druhé místo ve finále Světového poháru.

Indický velmistr R Pragnananda během druhého zápasu play off finále mistrovství světa v šachu 2023 proti norskému velmistrovi a světovému hráči číslo jedna Magnus Carlsen (PTI)

Indický velmistr si zajistil místo na Turnaji kandidátů v roce 2024 poté, co 18letý hráč vystoupil na Světovém poháru FIDE v Baku. Pragnananda je po legendárním Viswanathanovi Anandovi druhým indickým hráčem, který si zarezervoval místo v užším výběru. Je třetím nejmladším hráčem po legendárním Bobby Fischerovi a Carlsenovi, který se kvalifikoval do Turnaje kandidátů. Za druhé místo ve Světovém poháru FIDE 2023 si Praggnanandhaa vydělal ohromnou částku 80 000 USD (cca. $66,13,444). Nor Carlsen vydělal 110 000 USD (přibližně 110 000 USD). $90,93,551) za zisk titulu Světového poháru v Baku.

Pragnanandova slavná jízda na mistrovství světa FIDE 2023

Pragnananda dostal sbohem do prvního kola Světového poháru v šachu v Baku. Indický mistr porazil ve druhém kole francouzského profesora Maxime Lagardeho 1,5-0,5, v další fázi pak zvítězil nad Čechem Davidem Navarrou 1,5-0,5. Poté Pragnananda hrál ve čtvrtém kole proti světové dvojce Nakamurovi. Vítězství 3:1 nad Nakamurou otevřelo cestu Pragnanandovi do pátého kola Světového poháru.

Poté, co v pátém kole porazil Maďara Ference Perkse 1,5-0,5, Pragnananda ve virtuálním čtvrtfinále vytáhl zezadu vítězství nad Arjunem Erigesim. Indická superstar se poté stala nejmladším hráčem, který se dostal do finále Světového poháru strhujícím vítězstvím 3,5-2,5 nad Caruanou v semifinále.

Pragnanandova slavná jízda Světovým pohárem však skončila rukou Carlsena v tiebreaku finále. Zatímco klasické zápasy skončily bezbrankovou remízou, Carlsen vyhrál první tiebreak, než uzavřel druhý poločas remízou a poprvé zvedl titul mistra světa. Světová jednička ve své trofejemi nabité kariéře vyhrála světový šampionát pětkrát.