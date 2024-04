Český ministr průmyslu soutěží o post příštího ministra energetiky EU – POLITICO

Někdejší estonská ministryně hospodářství Kadri Simsonová je současnou komisařkou EU pro energetiku, ale je nepravděpodobné, že si svou roli udrží, protože její centristická strana již není členem vládnoucí koalice v zemi – což je obvykle požadavek vzhledem k tomu, že vláda si vybírá, koho pošle do Bruselu.

Sikelova politická příslušnost je složitější. Působí v koaliční vládě českého premiéra Petra Fialy, jehož strana patří do konzervativní skupiny Evropských konzervativců a reformistů. Sikelova strana STAN se ale zatím nerozhodla, zda po volbách do EU vstoupí do středopravé Evropské lidové strany nebo Liberální strany obnovy.

Sikela má nedávnou historii v energetické politice v Bruselu.

Předtím předsedal jednáním ministrů energetiky bloku, když v zimě 2022 během půlročního předsednictví České republiky Evropské unii vzrostly ceny plynu a energií. Uspořádal několik mimořádných schůzek a pomohl dosáhnout dohody o kontroverzním stropu cen plynu, což mu vyneslo reputaci mezi bruselskými diplomaty.

„Je velmi energický, má velmi dobré vůdčí schopnosti, je dobrý v podstatě a dobře zná Brusel,“ řekl diplomat ze země EU a dodal, že ze Sikely by byl „velmi dobrý komisař“.

Druhý diplomat dodal: „Prokázal své vedení během energetické krize“ a „má spoustu cenných kontaktů.“

Sikelova kandidatura ale zatím potvrzena není, protože musí nejprve získat souhlas pěti stran, včetně své vlastní strany, která v současnosti vládne v Praze, uvedl profesor politologie na vysoké škole CEVRO Ladislav Marklas.

Marklas dodal: „Šanci určitě má, ale není jisté, že ho koalice schválí.“ Sikela musí čelit i kandidátům na pozici z jiných zemí EU, i když o pozici nikdo neprojevil zájem.