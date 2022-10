Pokud jde o ofenzivní stránku míče, v této sezóně to bylo pro hokejový tým dost hrozné. Někteří fanoušci obviňují záložníka, někteří fanoušci ofenzivního koordinátora a někteří fanoušci viní trenéra.

Někdy fanoušci vyfouknou věci nepřiměřeně a nebe se stáhne, když jejich oblíbený tým nevyhrává zápasy tak, jak by chtěli. Ne každý zápas může být výbuch 49:0 a někdy musíte vyhrát těsné a ošklivé zápasy. Chtěl jsem vidět, jestli fanoušci neúměrně trefují věci, a zjistit, jak tvrdá byla v této sezóně útočná stránka míče. Nerad to říkám…ale je to špatné. Horší, než jsem čekal.

Tyto školy získaly v této sezóně více bodů přistání než hokejová rodina.

Podle Big Game Boomer zaznamenal každý tým D1 v celé zemi zatím v této sezóně více touchdownů. To je blízko, ale není to tak úplně pravda. podle Národní vysokoškolská atletická asociaceIowa ve skutečnosti souvisí s The Last Dead se dvěma dalšími týmy.

Colorado Street, Massachusetts a Iowa si zatím v této sezóně připsaly celkem 9 touchdownů, přičemž pouze 7 pocházelo z útoku. Obrana pomohla Iowě nezískat poslední místo v bodování. Fuj.

Abychom byli spravedliví, Massachusetts zatím letos odehrál 7 zápasů ve srovnání s Iowou 6, takže s jedním odehraným zápasem více než Iowa by se dalo říci, že Massachusetts zaznamenalo zatím v této sezóně nejméně touchdownů. Buď jak buď… Fotbal je hra, ve které vyhrává tým, který vstřelí nejvíce gólů. Je velmi těžké vyhrávat zápasy, když máte celkem 9 touchdownů v 6 hrách.

Abychom to uvedli na pravou míru, existuje 23 univerzitních fotbalistů, kteří získali více sestupových bodů sami Letos zatím od tohoto fotbalového týmu. Aby toho nebylo málo, Hawkeyes mají podle 7 celkově nejlepší obranu v zemi Národní vysokoškolská atletická asociace. I s podprůměrným útokem můžete vidět, že Hawkeyes budou letos v lepší formě, než jsou nyní, se skóre 3-3.

Hawkeyes mají tuto sobotu těžký zápas, protože se utkají s druhým nejlepším týmem v zemi, Ohio State Buckeyes. Doufejme, že se tento zločin dostane do sobotní 11:00.

